Jean (L'amour est dans le pré) : Un parcours dramatique, des scènes cultes... pourquoi il a été le chouchou de la saison

C'est une nouvelle saison de L'amour est dans le pré pleine de rebondissements qui a été présentée par Karine Le Marchand en cette année 2022. Au casting, il était possible de retrouver des personnalités toutes plus variées les unes que les autres et toutes fortement attachantes. L'agriculteur Jean s'est démarqué dès la diffusion de son portrait au mois de février. Le public faisait alors la connaissance d'un homme doté d'une grande sensibilité et au parcours pas facile. L'éleveur de vaches allaitantes de 58 ans qui habite en Auvergne Rhône-Alpes est en effet né d'un père inconnu et a été placé à la DDASS à 5 mois et demi, car sa maman ne pouvait pas l'assumer seule. Il a ensuite grandi au sein d'une famille d'accueil chez qui il a grandi jusqu'à ses 21 ans.

À l'âge adulte, Jean a rencontré de nouveaux coups durs. Il y a d'abord eu sa rupture avec sa première femme et mère de ses aînés Guillaume (30 ans) et Pierric (33 ans). Leur séparation a eu lieu lorsqu'il a compris qu'elle était dans l'incapacité de s'occuper de leurs enfants, qu'il a fini par élever seul pendant quelques années. Jean a plus tard retrouvé l'amour auprès d'une autre, la mère de sa fille Océane (20 ans), avec qui il est resté 20 ans. Au début de l'année 2020, cette relation s'est achevée brusquement, après que son ex lui a révélé qu'elle l'avait trahi des années durant. "C'est dur à encaisser. A la suite de ça, je pleurais un jour sur deux. Je pensais pendant six mois : 'Pourvu que je ne me réveille pas demain matin'", avait-il expliqué.

Une scène devenue culte !

Le séjour à la ferme s'est révélé mouvementé pour Jean qui ne savait plus où donner de la tête entre ses invitées Nathalie et Laurence, qui ne pouvaient tout simplement pas se voir. Entre la timide Laurence et la forte-tête Nathalie, la tension était palpable ! Au départ, Jean semblait chavirer du côté de cette dernière mais tout a changé au bout de quelques jours. En effet, lors d'une soirée dansante, il a créé la surprise et déchaîné la Toile en embrassant langoureusement Laurence... sous les yeux de Nathalie !

"Ça s'est fait plus vite que prévu, la sono a dû me motiver je pense ! C'était impeccable, ça partait dans la bonne direction. C'était parfait, c'était de la magie", avait-t-il confié après la diffusion de cette séquence déjà culte lors d'une interview pour Télé Loisirs. Si ce n'était pas prévu, Jean était en tout cas déjà certain à ce moment-là de préférer Laurence à Nathalie : "C'était celle qui me plaisait le plus. J'avais choisi par rapport au look et au caractère avant. Elle a un caractère plus calme déjà, et elle a un visage plus fin."

Ni une ni deux, Nathalie s'était alors empressée de déguerpir et de laisser les tourtereaux entamer leur belle histoire. Une fois seuls, Jean et Laurence étaient sur la même longueur d'onde et tout laissait croire que leur idylle allait durer. Notamment après avoir suivi leur séjour à Rome où, visiblement très excité, Jean n'avait qu'une idée en tête : faire l'amour avec Laurence dans le très grand lit qui leur était réservé à l'hôtel (un autre moment inoubliable !). La candidate se disait même prête à emménager chez celui qu'elle convoitait. Quelle ne fut alors pas la surprise lorsque Jean a débarqué seul au bilan pour faire le point avec Karine Le Marchand ! L'agriculteur expliquait malheureusement que cela faisait trois semaines qu'il s'était séparé de Laurence. "Elle ne s'était pas rendu compte de la distance et du fait que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département", a-t-il confié.

Il tourne la page avec une autre prétendante

Tout est bien qui finit bien malgré tout pour le chouchou de la saison. Et pour cause, après son rendez-vous avec Karine Le Marchand, l'agriculteur a eu l'opportunité de se replonger dans ses courriers, ceux écartés la première fois. Et en s'y attardant un peu plus, il y a trouvé celle qui fait aujourd'hui battre son coeur. "Son courrier était tellement bien fait que c'était trop beau pour être vrai, je l'ai dit lors de l'enregistrement de l'émission, du coup je ne l'ai pas fait venir. Quand je suis rentré du bilan, au bout de quelques jours, je l'ai contactée. Et elle m'a répondu !", a-t-il rapporté à Télé Loisirs. Et pour lui d'amuser une dernière fois : "Elle a 4 mois de plus que moi alors que je voulais une plus jeune !". Sacré Jean !