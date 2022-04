Jean Lassalle traité de "con spectaculaire" : gros clash avec une humoriste

Avec 3,13% des voix au premier tour des présidentielles, Jean Lassalle s'est positionné à la septième place sur douze candidats lors des élections. Le leader de Résistons a fait de nouveau beaucoup de bruit avec sa vidéo lors de son passage au bureau de vote pour le second tour le 24 avril 2022 qui a opposé Marine Le Pen (RN) et Emmanuel Macron (LREM). Affichant sur Twitter son choix de s'abstenir, il a provoqué de nombreuses réactions, dont celle, impitoyable, de l'humoriste engagée Sophia Aram.

Pour son vote du second tour, Jean Lassalle avait dans un premier temps annoncé voter blanc, mais finalement, il a décidé de s'abstenir devant l'urne dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Alantiques). Il a littéralement mis en scène son moment en feignant de glisser son enveloppe dans l'urne, pour déclarer ensuite solennellement : "Pour la première fois de ma vie d'homme (...) je vais procéder à l'un des actes les plus importants de ma vie: je refuse de participer à ce vote. C'est-à-dire: je m'abstiens."

Après "ces 15 derniers jours de campagne, qui m'ont procuré autant de nuits blanches (...) je me suis dit que le vote blanc n'était plus à la hauteur", a expliqué le député des Pyrénées-Atlantiques à l'AFP. "Au nom de la circonscription qui m'a tellement fait confiance, il m'a semblé que je devais hausser un petit peu le ton et me mettre en danger, pour dire que la situation est préoccupante", a-t-il ajouté. Après "cet acte qui pourrait apparaitre choquant ou insensé", selon lui, le député béarnais indique être "rentré dans une forme de maquis politique" et précise qu'il "doit continuer sa réflexion les semaines qui viennent" sur le maintien ou le retrait de sa candidature aux prochaines législatives de juin.

Avec ce geste, Jean Lassalle enfreint l'une des règles dictée par le code électoral. Ce code stipule que "toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur des bureaux de vote", souligne le Huffington Post. Ce qui n'a pas échappé à l'humoriste Sophia Aram qui a alors tweeté : "Je n'ai jamais vu un spectacle aussi con, ni un con aussi spectaculaire."