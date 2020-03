Jean-Louis Aubert : Deux proches hospitalisés, il attend des réponses

Jean-Louis Aubert avait encore plein de dates de son Olo Tour à assurer, notamment celles des 23 et 24 avril prochains au Zénith de Paris qui étaient complètes. Mais le Covid-19 est passé par là et l'a poussé à devoir suspendre sa tournée.

Triste de ces adieux provisoires avec ses fans, le chanteur et guitariste de 64 ans leur a réservé une belle surprise dans la soirée du dimanche 15 mars 2020, lorsqu'il a décidé d'organiser un concert chez lui et de le diffuser sur sa page Facebook. 1h30 de show et un beau succès puisque la vidéo a été vue plus d'un million de fois depuis sa publication. Ce concert, Jean-Louis Aubert l'a préparé en très peu de temps, comme il l'a expliqué au Parisien dans l'édition du 17 mars. "Nous sommes vite allés fouiller dans les camions pour chercher du matériel. On a passé deux jours à le monter à la maison. Avec internet, on a les outils pour rester en contact d'une autre manière, pour combler le vide. On a cette chance, il faut l'utiliser. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est très amusant et enrichissant à faire. Je peux tenter des chansons que je n'oserais pas faire dans des gros concerts. C'est incroyable de pouvoir improviser comme ça", a-t-il expliqué. Le chanteur est habitué des sessions live à domicile qu'il propose régulièrement à son public.