Jean-Luc Lahaye accusé de viol : la cour d'appel prend une décision radicale vis-à-vis de son anniversaire

La cour d'appel de Paris a confirmé

Selon les informations de BFMTV, relayées sur Twitter par le grand reporter Vincent Vantighem, "la cour d'appel de Paris a confirmé, ce mardi matin [le 22 novembre 2022, NDLR.], l'interdiction pour Jean-Luc Lahaye de se produire sur scène". Cette décision avait déjà été prise il y a tout juste un mois, le 22 octobre 2022, mais l'interprète de Papa chanteur avait misé le tout pour le tout en faisant appel. En vain. Pour rappel, Jean-Luc Lahaye a été mis en examen en novembre 2021 pour avoir abusé, selon les accusations, moralement et physiquement de deux mineures de plus de 15 ans, nées en 1998 et 2000, aux alentours de l'année 2013. Il avait déjà été condamné pour des infractions sur des mineurs en 2007 et 2015.

Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire