Jean-Luc Lahaye de retour, une star d'Ici tout commence déchaînée... Soirée rock'n'roll pour Harley Davidson

Ce sont deux soirées, deux ambiances qui étaient proposées au coeur de la capitale ce jeudi 22 septembre. Alors que certains, dont Julie Gayet et François Hollande, avaient misé sur l'inauguration de Madame Brasserie, nouveau restaurant de Thierry Marx au premier étage de la Tour Eiffel, d'autres ont préféré miser sur l'ambiance rock'n'roll et biker de la marque Harley Davidson.

C'est sur la boutique du boulevard Beaumarchais, près de la place de la Bastille, que les convives, fans de moto et autres admirateurs de la griffe ont pu découvrir les nouveautés qu'elle avait à proposer. Au programme, un petit tour de magasin mais aussi et surtout des jeux, du photocall à gogo et une bonne tranche de rigolade. Maxime Dereymez s'est montré très complice avec l'ex de Yannick Noah Isabelle Camus et la joueuse de basket Emilie Gomis. ll a également tapé la pose avec Pierre Cosso, éternel amoureux de Sophie Marceau dans La Boum 2. Deux membres de l'équipe d'acheteurs d'Affaire conclue étaient là : Caroline Margeridon et François-Xavier Renou ont prouvé que leur entente dépassait les plateaux de tournage.

Alexandra Vendernoot, star d'Ici tout commence, veste à franges camel sur les épaules, s'est éclatée comme jamais. Elle s'est non seulement glissée derrière les platines pour accompagner la Dj Drey Key mais a aussi chevauché l'énorme Harley exposée dans le magasin. Une allure de reine des cylindrées qui n'a pas échappé à Jean-Luc Lahaye, lui aussi présent.

Fidèle à lui-même, c'est dans un blouson de cuir que le chanteur de 69 ans a fait une apparition. Il a enchaîné les poses près du bolide avant de retrouver Bébert des Forbans comme au bon vieux temps. Cette liberté retrouvée, l'artiste la savoure. Il y a encore quatre mois, Jean-Luc Lahaye effectuait une peine de prison dans le quartier VIP de la maison de la Santé. Après six mois derrière les barreaux, il était finalement libéré après la révélation de nouveaux éléments dans l'affaire de viols et d'agressions sexuelle sur mineurs dont il est accusé. Pour l'heure, il reste mis en examen.

Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire