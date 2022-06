Jean-Luc Lahaye : Le terrible drame qui a rendu sa fille Margaux paraplégique

A 69 ans, le chanteur Jean-Luc Lahaye traîne derrière lui une vie faite de hauts et de bas. Il y a bien sûr les succès populaires (Papa chanteur, Femme que j'aime...) mais aussi les affaires judiciaires en raison de son penchant prononcé pour les très (très) jeunes demoiselles. Mais un évènement a aussi marqué la vie de l'artiste : l'accident de sa fille Margaux, devenue paraplégique.

En 2019, Margaux Lahaye faisait une chute terrible depuis le 2e étage d'un appartement parisien alors qu'elle passait la nuit chez une amie. Le manager du chanteur, Olivier Kaefer, avait ensuite pris la parole pour donner quelques détails sur cet accident, évoquant à l'époque "de multiples contusions et fractures." Il ajoutait : "Elle a le bras dans le plâtre, elle a eu à subir une remise en place de la hanche après une luxation, une fracture du bassin et une au coude, mais n'a aucune fracture au visage et aux jambes". A ce moment-là, il affirmait que son état nécessitait des séances de rééducation. Oui mais voilà, deux ans plus tard, par le biais d'une nouvelle affaire judiciaire particulièrement glauque, on apprenait qu'en réalité la condition de Margaux était nettement plus grave.

A 37 ans, Margaux Lahaye - née de l'histoire d'amour entre son père Jean-Luc et son ancienne compagne Aurélie - est paraplégique. Ancienne mannequin pour l'agence Metropolitan Models, elle a été interpellée et placée en garde à vue l'an dernier pour "subornation de témoins" et "complicité de viols" après les plaintes de deux femmes contre Jean-Luc Lahaye pour viols et agressions sexuelles ; des faits qui se seraient produits en 2013 et 2014 alors qu'elles étaient mineures. Margaux, soupçonnée d'avoir fait pression sur elles pour qu'elles gardent le silence - elle a été mise en examen depuis -, avait été relâchée avant son père en raison de son état de santé. On découvrait ainsi tardivement que sa chute avait été bien plus grave que ce qu'on pensait.

Jean-Luc Lahaye, qui a passé six mois en détention avant d'être relâché en mai 2022, et sa fille Margaux restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.