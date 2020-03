Jean-Luc Reichmann remplacé le midi sur TF1 ? Sa drôle de découverte

Si les chaînes de télévision ne savent plus où donner de la tête avec les multiples déprogrammations de leurs émissions, certaines peuvent toujours compter sur la diffusion des jeux du midi, à commencer par Les 12 coups de midi sur TF1. En effet, ayant enregistré plusieurs numéros à l'avance, la production peut toujours assurer son rendez-vous pour l'heure du déjeuner, chose que les magazines dédiés aux programmes télé ne manquent pas de faire savoir à leurs lecteurs.

Mais nos confrères Télé Star ont semble-t-il fait une grosse erreur ce lundi 30 mars 2020 et c'est Jean-Luc Reichmann lui-même qui s'en est rendu compte. Sur ses réseaux sociaux, l'animateur, qui se retrouve confiné à la campagne avec sa femme et leurs six enfants, a posté une photo du journal qui annonçait... Jacques Legros aux commandes des 12 coups. "Petit jeu de ce lundi... 1- Est-ce moi qui ne lis plus bien suite à mon confinement ?... 2- Est-ce un poisson d'avril avant l'heure de @Telestarmag ?... 3- Est-ce que je suis remplacé vraiment par Jacques Legros ?... Bonne semaine à tous et rendez-vous à Midi... J'espère", s'est-il amusé.

Aussitôt, Télé Star a réagi en lui répondant sur Twitter. "En vrai on adorerait voir Jacques Legros en candidat... Bientôt dans une spéciale ? En attendant on va rendre à Jean-Luc ce qui est à Jean-Luc et modifier tout ça !", a promis le magazine. Reste que cette drôle d'anomalie a beaucoup fait rire les internautes. "Ah oui deux erreurs, tu ne t'appelles pas Jacques et tu n'es pas gros", "Ne change rien reste comme tu es Nagui", "Vous auriez dû négocier avec Jacques Legros et Jean-Pierre Pernaut pour présenter le journal du 13 heures alors", peut-on lire.