Jean-Luc Reichmann victime de vol dans la rue : terrible mésaventure "en pleine nuit"

Dans cette galère, le présentateur de TF1 a pu compter sur le soutien de ses abonnés. "Ah mince c est pas cool vous commencez bien la semaine courage", "J'espère qu'on va vous le retrouver, bon courage", "Oh lala c'est n'importe quoi ils abusent !!! Courage !!", "c'est navrant moi c'était ma voiture aussi allez bonne semaine à vous et gardez le moral", "Courage !à ça fait ch.... ! Allez hop en vélo... !", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.

Il a aussi pu compter sur eux lors d'un moment très douloureux de sa vie. L'année 2022 a été fort compliquée pour Jean-Luc Reichmann. L'été dernier, le présentateur a dû faire face à la mort de sa maman Josette. "Quand on perd sa maman... Enfin moi, ça m'a arraché complètement. C'est le premier Noël que je passe seul. On a tous passé des Noël compliqués. Et là c'est un grand vide parce que j'avais ma maman deux, trois, quatre fois par jour au téléphone. C'est-à-dire que son rire m'embarquait le matin quand je partais sur les plateaux", confiait-il notamment très ému dans Quelle Époque ! (France 2), le 7 janvier dernier.