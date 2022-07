Jean-Marc Morandini poursuivi pour corruption de mineurs : la date de son procès annoncée

Jean-Marc Morandini n'en a pas fini avec la justice. Mercredi 20 juillet, le parquet de Paris a indiqué que l'animateur de 56 ans comparaîtra devant la 15e chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre prochain pour "corruption de mineurs". En 2020, Jean-Marc Morandini avait en effet fait appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal rendue par un juge d'instruction. Une requête rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Son avocate, Corinne Dreyfus-Schmidt, annonçait alors vouloir se pourvoir en cassation pour contester cette décision, demande rejetée également. "A l'occasion de cette audience, M. Morandini pourra se défendre et faire valoir ses droits", avait-elle déclaré à l'AFP à l'annonce du jugement prochain de son client, qui conteste les faits.

Jean-Marc Morandini est inquiété par cette affaire depuis 2016. A l'époque, il avait été mis en examen à la suite des témoignages accablants de deux jeunes hommes. Ces derniers assuraient qu'ils étaient mineurs au moment des faits, 15 et 16 ans, et qu'ils avaient reçu des propositions sexuelles de la part de l'animateur. Le premier plaignant expliquait avoir reçu des messages à caractère sexuel en 2013 via Twitter. Jean-Marc Morandini s'était alors défendu en déclarant aux enquêteurs qu'il ne connaissait pas l'âge du jeune homme. Ce dernier avait fini par se désister et retirer sa plainte.

Le second plaignant avait révélé avoir été la cible de propositions sexuelles lors de son casting mené par le journaliste pour son projet de remake du film américain Ken Park. Dans son témoignage, il racontait par ailleurs avoir été convié au domicile de Jean-Marc Morandini où il aurait été invité à se déshabiller et à reproduire une scène de masturbation, comme le décrivait Le Parisien à l'époque. En garde à vue, Jean-Marc Morandini avait alors cette fois-ci assuré qu'il n'avait aucun souvenir de ces événements.

À noter que Jean-Marc Morandini doit également être renvoyé en procès pour "harcèlement sexuel" à l'égard d'un comédien. Et sa société de production Ne Zappez pas ! Production, dont il est le représentant légal, sera jugée pour travail dissimulé à l'égard de cinq plaignants. La date du procès n'a pas encore été fixée.

Jean-Marc Morandini reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.