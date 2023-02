Jean-Marie Bigard face à un nouveau problème de santé : révélations dans Les Grosses Têtes, les soucis s'accumulent

Au micro de l'émission Les Grosses Têtes, diffusée sur RTL, Jean-Marie Bigard a révélé il y a quelques jours à Laurent Ruquier et sa bande avoir des problèmes d'ouïe : "Je suis sourd d'une oreille, j'ai un appareil qui me renvoie le son que je reçois à gauche dans l'oreille droite. Si bien que, quand on m'appelle, je ne sais pas d'où vient le son...". Révélation inattendue de la part du père de Sasha, Jules et Bella, qui a préféré en rire : "Je dors sur l'oreille qui entend, comme ça, personne ne [m'embête] pendant la nuit !"

Pour rappel, s'il expliquait il y a quelques semaines dans Touche pas à mon poste s'être désormais affranchi de son addiction à l'alcool, l'humoriste de 68 ans est gêné par d'autres soucis de santé. Il est notamment atteint du diabète, comme il l'avait confié à Télé-Loisirs en novembre 2022 : "Je gère cette merde comme je peux depuis 25 ans. Mais je suis de mieux en mieux. Avec le diabète, tu es ton propre médecin, si tu t'en fous, tu meurs. Mais maintenant on a des outils formidables ! Je ne me suis pas tellement fait peur avec le diabète, je surveille. Mais si je n'étais pas devenu diabétique, je serais mort, déjà !"

Et là, BAM !

Lors de cet entretien, il revenait également sur ce jour où il a été victime d'un AVC : "J'étais au bout de l'épuisement, je faisais 200 dates par an... On était près de Clermont-Ferrand, j'ai dit à mon équipe 'ce soir ça ne va pas le faire'... Ils m'ont dit 'ah comme d'habitude, ça va repartir !', et puis je commence à jouer, ça ne va vraiment pas, et au bout de 20 minutes, je regarde mon gars dans les coulisses, et je me suis dit 'il est trop loin...' pour que j'aille me cacher et tomber dans les pommes... Et là, BAM !". Il estimait, en revanche, qu'il n'y a pas de quoi être alarmiste : "Je rassure tout le monde, je ne fais pas un AVC toutes les 5 minutes, contrairement à ce qui a pu être dit !".

Un optimisme remarquable de la part du chroniqueur de TPMP, qui n'a visiblement pas l'intention de se plaindre, et ce malgré ses pépins de santé.