Jean-Marie Bigard revient sur son passé d'alcoolique : "Quatre ou cinq bouteilles par jour..."

Amoureux, inspiré... globalement, la vie sourit à Jean-Marie Bigard en 2022. L'humoriste, qui finit actuellement l'écriture de son spectacle intitulé Parole de complotiste, s'apprête à retrouver le public en même temps que la scène du Point Virgule, dans le 4e arrondissement de Paris. Par le passé, l'époux de Lola Marois a, cela dit, connu plus de bas que de hauts. Invité dans l'émission Chez Jordan, pour le magazine Télé Loisirs, il s'est effectivement souvenu de quelques mois difficiles durant lesquels il a dû affronter de sacrés problèmes avec l'alcool.

Sur l'échelle de Gérard Depardieu, j'étais 8

Son rapport avec les spiritueux a évolué depuis mais pendant plusieurs années, Jean-Marie Bigard avait besoin de consommer une quantité incroyable d'alcool. "Il y a une époque où j'avais un bon rythme, a confié le papa de Bella et Jules. Sur l'échelle de Gérard Depardieu, j'étais 8. Je buvais quatre ou cinq bouteilles de vin par jour. En rigolant, sans jamais être bourré, hein ! Je ne veux pas faire l'apologie de mes records d'alcoolémie, mais il y a une quinzaine d'années, avec un pote, quand on sortait dans un endroit pour danser, on buvait à deux une bouteille de whisky, en repartant frais comme un gardon. J'étais assez friand. J'étais entre la vie et la mort à l'hôpital américain. Tu sais qu'il y a un room service ? Un mec avec un petit gilet. Et je commandais ma bouteille de vin. Il m'est arrivé, à peine après avoir bu deux petits verres de vin, d'aller les vomir dans les toilettes."

Jean-Marie Bigard remonte peu à peu la pente. Malgré quelques soucis d'argent, le comédien se concentre sur l'élaboration de son nouveau spectacle. Reste à espérer que le public soit au rendez-vous... davantage que durant sa tournée de l'année 2021. Alors qu'il avait prévu de faire un passage à Trélissac en Dordogne pour présenter son show 100 villes 100 blagues, l'humoriste de 68 avait été boudé par les spectateurs et n'avait vendu que 29 tickets sur 450. La faute à l'instauration du pass sanitaire, sans doute, mais aussi à ses propos véhéments à ce sujet...