Jean-Noël (L'amour est dans le pré) "manipulateur" et opportuniste ? Clash et révélations fracassantes !

Chaque année, L'amour est dans le pré apporte son lot de personnalités fortes, aussi bien du côté des agriculteurs que de celui des prétendants. Comment oublier la belle Noëmie, soupirante et désormais compagne de Guillaume, ainsi que le timide Jean-Noël, prétendant malheureux et edenté d'Alain l'Auvergnat ? Si la 17e saison est bel et bien terminée, tous les deux ont fait leur grand retour sur M6, ce lundi 30 janvier 2023, afin de commenter le casting de la 18e saison. Malheureusement, l'ambiance n'était visiblement pas au beau fixe, comme l'a révélé Noëmie sur son compte Instagram.

Depuis son passage dans l'émission, Jean-Noël se fait très actif sur les réseaux. Depuis peu, il a même ouvert un compte Facebook sur lequel il poste très régulièrement des publications en rapport avec le programme qui l'a révélé. Mais ces interventions à répétition ne sont pas du goût de Noëmie qui semble savoir quelque chose que les internautes ignorent... Sur son compte Instagram, en story, la jeune femme a posté une capture d'écran d'une conversation Facebook. On peut y voir Jean-Noël et Noëmie s'écharper sévèrement. Celui qui a retrouvé un sourire parfait annonce vouloir envoyer un courrier à l'un des agriculteurs de cette nouvelle saison. Une révélation qui fait bondir la compagne de Guillaume. "Tout est bon pour passer à la télévision...", a-t-elle lâché (voir le diaporama).

Tu manipules ton monde

Sans tarder, Jean-Noël a tenu à lui répondre de manière on ne peut plus froide. "Mais oui, bien-sûr... De quoi je me mêle ? Au lieu de foutre la merde entre les gens...", s'est-il emporté.

Bien décidée à ne pas lâcher l'affaire, Noëmie a ensuite laissé sous-entendre que Jean-Noël aurait dissimulé son véritable visage au public. "C'est facile de se plaindre quand on ne dit pas toute la vérité. Tu manipules ton monde pour te faire passer pour une victime, alors que si les gens connaissaient la vérité, tu ne serais pas si blanche colombe que tu le prétends...", a conclu la jolie brune. Un clash inattendu que la jeune femme n'a pas manqué de relayer sur son compte Instagram, en invitant sa communauté à se "méfier".