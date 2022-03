Jean Pascal Lacoste : Des propositions indécentes après la Star Academy, il balance

Mardi 1er mars 2022, Bernard Montiel était aux commandes d'un nouveau numéro du 6 à 7, sur C8. Le présentateur de 64 ans était accompagné de Jean-Michel Maire et Jean-Pascal Lacoste. Et ce dernier a révélé qu'il avait déjà reçu des propositions indécentes pour réussir après son passage à la Star Academy.

En 2001, Jean-Pascal Lacoste a été révélé au grand public dans l'émission Star Academy, une édition remportée par Jenifer. Il a marqué les esprits grâce à sa bonne humeur, son franc-parler et son humour. Le fiancé de Delphine Tellier a ensuite sorti son premier single L'agitateur en 2002 ainsi que son premier album Qui est tu ?, des succès. Et au début des années 2000, il s'est également lancé dans la comédie en jouant notamment dans Section de recherches (2006 à 2013) dans la peau de Luc Irrandonéa. Et en 2020, il est devenu chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8). Autant de projets pour lesquels il s'est battu. Il aurait pourtant pu passer par la voie de la facilité s'il l'avait voulu.

Invité à réagir à l'interview de son amie Fabienne Carat dans Chez Jordan, concernant une proposition indécente qu'elle a reçue, Jean-Pascal Lacoste a révélé : "On m'a fait des propositions à la sortie de la Star Academy, je vais taire les noms. Des messieurs même." Bernard Montiel a voulu savoir s'il avait refusé ces avances. "Bien sûr, je serais à ta place sinon", s'est-il amusé. Des déclarations qui ont surpris son interlocuteur.

Rappelons que lors de son entretien avec Jordan De Luxe, Fabienne Carat a affirmé qu'elle avait reçu une proposition déplacée de la part d'un grand réalisateur français lorsqu'elle a voulu faire carrière dans le cinéma. "Je n'ai pas fait le film. Le film de cinéma est sorti, mais il est sorti sans moi. Il m'avait convoqué pour faire des photos. Je me suis dit qu'il voulait voir ce que je donnais devant un écran. Puis d'un coup, il a froid, il faut aller dans sa chambre d'hôtel, je lui dis que je l'attends en bas et il me dit : 'Non, non monte'. Je monte, je reste dans l'embrasure de la porte, porte ouverte. Quand je pars, je me penche pour lui faire la bise et il me colle un smack", s'était-elle notamment souvenue.