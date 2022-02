Fabienne Carat : Des propositions déplacées contre un rôle, elle balance sur un "grand réalisateur français"

On ne présente plus Fabienne Carat. Depuis plus de quinze ans, elle évolue avec réussite dans le milieu télévisuel. La comédienne a bien sûr longtemps interprété le rôle de Samia Nassri dans la série Plus belle la vie (France 3) mais elle a également obtenu des rôles dans d'autres fictions. Récemment, elle était au casting de la dernière saison de Section de recherches sur TF1, laquelle avait récolté de très belles audiences.

Fabienne Carat aurait en outre bien aimé faire carrière au cinéma mais dès sa première opportunité de tourner un film, elle a rencontré une grosse déconvenue. Lors d'une interview dans l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, la maman de Céleste (2 mois) a révélé avoir eu affaire dans le passé au comportement plus que déplacé d'un "grand réalisateur français". "Je n'ai pas fait le film. Le film de cinéma est sorti, mais il est sorti sans moi. Il m'avait convoqué pour faire des photos. Je me suis dit qu'il voulait voir ce que je donnais devant un écran. Puis d'un coup, il a froid, il faut aller dans sa chambre d'hôtel, je lui dis que je l'attends en bas et il me dit : 'Non, non monte'. Je monte, je reste dans l'embrasure de la porte, porte ouverte. Quand je pars, je me penche pour lui faire la bise et il me colle un smack", s'est-elle souvenue.

Si elle avait accepté d'aller plus loin avec cet homme qu'elle n'a pas nommé, l'actrice qui est de nouveau en couple est persuadée que sa carrière professionnelle aurait été bien différente aujourd'hui. Mais Fabienne Carat ne regrette en rien ses choix et les assume. "J'aurais fait du cinéma si j'avais couché. Si je me droguais et si je couchais, je serais déjà au cinéma... Sauf que je ne fais pas ça, donc ça prend du temps. Quand on sort, quand on est cool... c'est mieux, ça va beaucoup plus vite. J'ai raté beaucoup de choses, mais je peux me regarder dans un miroir. Des gens le font et peuvent se regarder dans un miroir mais moi je ne suis pas cool là-dessus. Je n'aurais pas pu", a-t-elle expliqué.