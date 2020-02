Jean Paul Gaultier : Attaqué en justice à cause de ses nouveaux parfums

Le 22 janvier dernier, Jean Paul Gaultier a fait ses adieux à la Fashion Week de Paris lors d'un dernier défilé grandiose. La maison parisienne s'est par ailleurs attiré les foudres d'un autre créateur, pour un tout autre motif. Christophe Le Bo l'a attaquée en justice à cause d'un parfum sorti en 2019.

L'été dernier, Jean Paul Gaultier a lancé deux nouveaux parfums, "La Belle" et "Le Beau". "Quand on a vu ça, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête !", a confié Christophe Le Bo au quotidien breton Le Télégramme. Le créateur des marques LeBo Couture et LeBo Parfum (qu'il a déposée en 2017 à à l'Institut national de la propriété industrielle) a entamé des poursuites contre Jean Paul Gaultier, demandant le retrait des flacons de "Le Beau" et des affichages publicitaires des magasins.

"Il n'y a aucune différence d'un point de vue phonétique. Mais, dans les parfumeries, vers quel stand on va vous amener si vous demandez un parfum Le Bo ?", s'est plaint Christophe Le Bo auprès du Télégramme. Le tribunal d'instance de Rennes lui a donné gain de cause le lundi 13 janvier 2020. La décision ne sera effective que pour la région bretonne.