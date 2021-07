Jean-Pierre Foucault, "il est toujours là le vieux" : il fait une grande annonce et quelques tacles...

Jean-Pierre Foucault est un monstre sacré de la télévision. Impossible de retracer sa carrière en seulement quelques lignes tant il a enchaîné les projets depuis 1976. Mais aujourd'hui, l'homme de 73 ans s'est retiré des plateaux télévisés, à l'exception de celui de Miss France. Interrogé par Télépro, il a évoqué son avenir.

L'Académie des neuf, Sacrée Soirée, Intervilles ou encore Qui veut gagner des millions ?, c'est lui. Les téléspectateurs avaient le plaisir de le retrouver aux commandes de ces émissions. Mais depuis qu'il a laissé la place à Camille Combal dans son célèbre jeu télévisé en 2019, Jean-Pierre Foucault se fait discret. Et il n'a pas l'intention que cela change. "Je ne veux pas refaire de la télévision. J'en ai assez fait. Je ne veux pas gâcher une carrière qui s'est passée sans encombre. Rien ne m'attire. C'est une chance que l'envie m'ait quittée. Je souhaite aux animateurs en place de faire une carrière comme la mienne. Il faut tourner la page sans la déchirer", a-t-il tout d'abord expliqué.

Le compagnon d'Evelyne Jarre s'est donc fermement opposé au retour de Sacrée soirée : "C'est impossible, l'émission a trente ans. On ne peut pas refaire une émission d'il y a trente ans. Le risque est de se dire que c'était mieux avant ou alors c'est qui ce vieux machin." Et être aux commandes d'un nouveau programme ne l'intéresse également pas. Il regrette que le paysage audiovisuel ait tant changé et ne se reconnaît pas dans ce qu'il se fait aujourd'hui : "La télévision évolue. L'envie m'a quitté, j'ai été royalement servi. La télévision d'aujourd'hui n'est pas celle que j'aimerais faire. La télévision ne va pas mourir, c'est un média puissant, elle invente mais peut-être pas suffisamment."

Hors de question toutefois pour l'heure qu'il se retire du projet Miss France. Depuis 1995, il présente le prestigieux concours de beauté et il ne s'en lasse pas. "Cela fait des années qu'on dit que c'est ma dernière. Il est toujours là le vieux. Il y a bien un jour où je vais arrêter, je ne vais pas m'accrocher désespérément. Ne vous inquiétez pas, je prendrai la décision quand il sera temps de la prendre. Je suis bien parti pour Qui veut gagner des millions ?. Ça sera moi en décembre pour Miss France. C'est la dernière grande émission en direct", a-t-il précisé.