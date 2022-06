Jean-Pierre François : Que devient l'interprète du tube "Je te survivrai" qui a complètement disparu des radars !?

Jean-Pierre François souffle une bougie de plus ce 7 juin. L'occasion de se pencher sur la vie actuelle de celui qui a cartonné dans les charts avec le tube Je te survivrai, écoulé à 2 millions de copies !

Depuis 1989 et la sortie de son titre devenu culte, force est de constater que Jean-Pierre François est un peu tombé dans l'oubli. Mais il faut dire que le chanteur, qui a mené avant cela une carrière de footballeur notamment à l'AS Saint-Étienne, entretient volonté cette discrétion. "Il est tellement en retrait, il ne veut pas parler. Il a tourné la page. Cette partie de sa vie, une belle période, n'est plus d'actualité. Même s'il ne renie rien (...) Il a travaillé dans le monde de la nuit longtemps [il a tenu la boite La Scatola jusqu'au début des années 2000 à Saint-Cyprien, relatait L'Est Républicain, ndlr]. Là c'est bon, il a une vie plus rangée, plus tranquille", avait ainsi confié son amoureuse Sandrine Margueritte à L'Equipe, en 2019.

Le couple est installé non loin de Ramatuelle (dans le Var) et madame gère un resto snack appelé Chez les filles. Mais si elle a une associée, Mado, impensable de voir en cuisine ou en salle Jean-Pierre François, qui continue de rester dans l'ombre. Auparavant, l'ancien chanteur avait pourtant collaboré professionnellement avec sa compagne au sein de leur autre établissement, un PMU dit Chez Tony.

En 2016, ils ont été forcés de passer la main. "J'avais pris la gérance il y a douze ans", expliquait Sandrine Margueritte à Var-Matin. La raison de ce départ ? Le propriétaire des murs voulait changer d'orientation et faire de grands travaux. "Le bar a fermé quatre mois, et un nouveau bail m'a été proposé dix jours avant la réouverture, à des conditions qui n'étaient pas acceptables pour moi (...) Jean-Pierre et moi, nous tirons donc notre révérence. C'est dommage, car notre bar était un lieu d'animations et de retrouvailles toute l'année", ajoutait Sandrine.

Le foot n'est aussi jamais très loin puisque Jean-Pierre François - dont la dernière apparition publique remonte à 2004 sur le plateau de Star Academy auprès de sa fille Sandy - a accepté de devenir président d'honneur du club de Ramatuelle.