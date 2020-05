Jean-Pierre Pernaut de retour en plateau le 11 mai ? Pas si vite !

Jean-Pierre Pernaut pourra-t-il retrouver sa place au 13h de TF1 dès le lundi 11 mai prochain ? A priori, ce n'est pas le projet. En effet, d'après les informations de nos confrères du Parisien, le journaliste devra continuer de travailler depuis chez lui durant les semaines à venir, laissant ainsi Jacques Legros prendre le relais, comme il le fait depuis déjà huit semaines consécutives.

Cette décision aurait été prise d'un commun accord entre Jean-Pierre Pernaut lui-même et Thierry Thuillier, le directeur de l'information de la Une. Il faut dire que l'époux de Nathalie Marquay a soufflé ses 70 bougies le 8 avril dernier et sort tout juste d'un cancer de la prostate. De ce fait, il demeure une personne à risque en ce qui concerne le coronavirus. "Jean-Pierre a été malade il y a un an et demi et veut rester prudent. Il réfléchit à revenir en plateau en juin", a fait savoir l'un de ses proches au quotidien.

Qu'il se rassure, il est loin d'être le seul à devoir encore patienter. Un porte-parole de TF1 explique que le retour à la normale sera très progressif : "Lundi, il y aura peu de salariés supplémentaires dans nos locaux. Ceux qui le peuvent sont toujours invités à télétravailler."

Mais, à l'image de ces deux mois de confinement, Jean-Pierre Pernaut ne compte pas se tourner les pouces. Grâce au studio qui a été installé chez lui, il assurera toujours sa nouvelle chronique, 13h avec vous, au cours de laquelle il s'épanchera sur le quotidien des Français, mais aussi sur l'actualité qui a fait son succès : la réouverture des marchés et "les produits du terroir". Les téléspectateurs doivent toutefois encore patienter quelques jours avant de le retrouver à l'antenne. Et pour cause, depuis le début de la semaine, Jean-Pierre Pernaut est en congés après "un petit souci de planning", comme le révélait sa femme sur les réseaux sociaux.