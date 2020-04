Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay joue les Marilyn Monroe pour ses 70 ans

Mais revenons en France et à Jean-Pierre Pernaut. L'homme qui a donc fêté ses 70 ans est apparu très décontracté et il a même fait des blagues. Entendant sa femme chanter en anglais, il demande "I souffle ?" ("je souffle ?"). Mais avant de s'exécuter, geste barrière oblige, il place un torchon devant sa bouche afin de ne pas postillonner sur son gâteau. On ne doute pas qu'il a partagé ce bon dessert avec sa femme et ses enfants, Lou (17 ans) et Tom (16 ans). Jean-Pierre Pernaut a également deux autres enfants, nés d'une précédente union : Olivier et Julia. Avec son tissu sur la bouche, la star du 13h a déclaré : "Allez, on se confine et on souffle !"

Mercredi 8 avril était donc la date d'anniversaire de JPP. Le journaliste étant confiné et remplacé au JT par Jacques Legros, il a reçu ses messages de félicitations à distance. Les correspondants du JT en régions lui avaient préparé une vidéo surprise.