Jean-Pierre Pernaut : Le terrible texto de Nathalie Marquay envoyé le lendemain de sa mort

C'est le choc pour Nathalie Marquay. L'ancienne Miss France a perdu l'homme de sa vie le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut. Avec le journaliste, elle a passé vingt belles années de sa vie et a accueilli leurs deux enfants Lou (20 ans) et Tom (19 ans). Si elle était bien consciente qu'il était malade et souffrait plus particulièrement d'un cancer du poumon, Nathalie Marquay pensait avoir encore du temps à passer avec son époux. Bouleversée, elle était quand même parvenue à s'exprimer au lendemain de sa mort dans le 20H de TF1 pour y partager quelques-uns de ses souvenirs. "Chéri, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles !", lui avait-elle notamment adressé, la voix tremblante.

Dans son malheur, Nathalie Marquay peut se consoler auprès de son entourage et de tous ceux qui ont aimé Jean-Pierre Pernaut, comme Jean-Pierre Foucault. Ce dernier, qui est à l'origine de leur rencontre, a d'ailleurs été l'une des premières personnes à avoir reçu des nouvelles de l'ex-reine de beauté, et ce de manière déchirante. "Le lendemain du décès de son mari, Nathalie m'a envoyé un texto : 'Il t'aimait tant. Il disait que vous étiez les deux anciens. Il me manque déjà tellement...'", a-t-il rapporté lors d'une interview pour Paris Match. Et pour Jean-Pierre Foucault d'estimer : "Je pense qu'il manque aussi à tous les Français."

Jean-Pierre Foucault a côtoyé Jean-Pierre Pernaut tout au long de sa carrière. "Nous avons fait les débuts de la chaîne privatisée en 1987, lorsque personne ne croyait en la 'télé de maçon' de Francis Bouygues. Comme moi, il ne tenait pas à se montrer, il fuyait le parisianisme, il détestait les flatteries. Il avait juste envie de la vraie vie", a confié l'ex-animateur emblématique de Qui veut gagner des millions ?.

Si les deux hommes ont toujours eu un profond respect l'un pour l'autre et faisaient en sorte de garder contact. "Nous ne nous sommes jamais beaucoup vus, mais on se parlait et on s'envoyait des SMS", a assuré Jean-Pierre Foucault.