Jean-Pierre Pernaut : Les "bagarres terribles" provoquées par son addiction, un animateur raconte

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022. L'ancien présentateur du JT de 13h de TF1, qui souffrait d'un cancer du poumon, a été opéré à coeur ouvert. A la suite de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie. Un choc immense pour son épouse Nathalie Marquay, ainsi que ses enfants Lou, Tom (nés de son union avec Miss France 1987 en 2002 et 2003) Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de son ancien mariage avec Dominique Bonnet). Son public mais aussi ses amis ont beaucoup de mal à croire qu'il s'en est allé. Invité dans l'émission spéciale Jean-Pierre Pernaut, un Français comme les autres, diffusée hier soir sur TF1, Christophe Dechavanne a évoqué son regretté ami.

Pendant pas moins de dix-neuf ans, Christophe Dechavanne a produit Combien ça coûte ?, émission que Jean-Pierre Pernaut a présentée de 1991 à 2010. "Je ne réalisais pas à l'époque quand je bossais avec lui, quelle popularité inouïe cet homme avait auprès des familles", a-t-il confié. Il a ensuite révélé que de nombreuses personnes passées par le programme lui avaient envoyé des SMS depuis l'annonce de son décès. Et de confier qu'entre le mari de Nathalie Marquay et lui, "ça a été parfois chaud" à cause de leurs forts caractères. Malgré tout, ils étaient proches et n'ont jamais perdu contact.

Christophe Dechavanne a eu une pensée émue pour la famille de Jean-Pierre Pernaut et a salué la force de ce dernier. Après avoir vaincu un cancer de la prostate en 2018, il se battait contre un cancer du poumon depuis le printemps dernier. Il a été opéré dans le plus grand secret, sous une autre identité. Une intervention réussie. Malheureusement, il a appris par la suite que l'autre poumon était touché et qu'il devait subir des radiothérapies, une nouvelle opération étant trop dangereuse pour sa santé.

Son combat, il avait souhaité le mettre en avant afin d'alerter le public sur les terribles conséquences de la consommation de cigarettes. Lui qui a fumé durant une cinquantaine d'années. "Il disait aussi aux gens 'ne fumez pas, arrêtez de fumer, j'ai été con.' Si vous saviez comme on l'a emmerdé avec ça. On l'a emmerdé grave, jusqu'à lui interdire les locaux si jamais il fumait. C'était des bagarres terribles", s'est souvenu Christophe Dechavanne.

Cette erreur, Jean-Pierre Pernaut l'avait évoquée sur les ondes de RTL au micro de Pascal Praud, fin novembre 2021. Ce cancer du poumon "vient à 80% du tabac" confiait-il. "Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Eh bien, je suis tombé dans le piège. Je le dis, j'ai été con, tout simplement...", avait regretté celui qui fumait deux paquets par jour. Il avait ensuite conseillé à ceux qui l'écoutaient d'arrêter de fumer. Un conseil qu'il n'avait malheureusement pas suivi alors que son frère médecin l'a "engueulé" toute sa vie ou ses collègues. Ce n'est que lorsqu'il a appris sa maladie qu'il s'est stoppé, du jour au lendemain.