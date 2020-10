Jean Reno (72 ans) : Qui est sa mystérieuse femme, Zofia Borucka ?

Vénérable chevalier de Montmirail dans Les Visiteurs ou amant incontrôlable dans le film Opération Corned Beef, l'acteur Jean Reno (né Juan Moreno) vit une histoire d'amour fusionnelle avec Zofia Borucka dans la vraie vie. Mariés depuis quatorze ans, l'acteur de 72 ans et sa femme ont accueilli deux enfants : Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011). Déjà papa de Sandra et Michaël (42 et 40 ans, nés de son union avec une mystérieuse Geneviève) et de Tom et Serena (24 et 22 ans, fruits de son amour avec Nathalie Dyszkiewicz), l'acteur du film Wasabi a totalement craqué pour la jeune femme apparue dans plusieurs films tels que Lisa Bacard is famous, K-Pax, l'homme qui vient de loin ou encore La Panthère Rose 2, mais aussi dans la série cultissime Sex and the City.

Zofia, la perle rare de Reno

Après être partie aux États-Unis à 17 ans pour entamer des études à la New York University, la jolie Franco-Britannique se lie d'amitié avec de nombreuses stars américaines comme Jay-Z et sa femme Beyoncé (le rappeur est d'ailleurs le parrain de leur fils Dean). Parallèlement à son parcours d'étudiante, Zofia se fait rapidement repérer et commence une carrière de mannequin. Elle sera notamment modèle pour la prestigieuse marque Ralph Lauren pendant plusieurs années. L'actrice de 48 ans est également devenue l'égérie de la marque de luxe Alexandre de Paris Acces­soires en 2009.

Très discret sur son histoire d'amour, Jean Reno s'était pourtant confié au magazine Paris Match en 2011 : "Je ne dis pas ça pour blesser qui que ce soit, mais Zofia est la femme avec qui je parviens enfin à un échange total." Quelle chance !