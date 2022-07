Jean Reno et sa femme Zofia Borucka : rare apparition du couple face à Matthew McConaughey

Ils étaient venus se reposer dans la chaleur de la Provence et en ont profité pour assister à l'un des événements sportifs les plus spectaculaires de la région : les acteurs Jean Reno et Matthew McConaughey faisaient notamment partie des invités VIP du Grand Prix du Castellet, où Max Verstappen s'est facilement imposé, remportant sa 7ème épreuve de la saison.

Et le comédien français de 73 ans était absolument rayonnant : vêtu d'une chemise bleue à fleurs et à manches longues (dans laquelle il a dû avoir un peu chaud, d'ailleurs !) et d'une casquette noire, il semblait ravi de profiter du spectacle. Et il n'était pas venu seul : sa femme Zofia était également présente, dans une chemise rose.

Souriante, elle semblait ravie d'être présente, même si son coeur britannique a dû regretter que Lewis Hamilton ne réussisse pas à passer devant son grand rival, le prodige néerlandais Verstappen. En revanche, leurs fils Cielo et Dean ne semblaient pas être présents : à 13 et 11 ans, les jeunes garçons ne s'intéressent certainement pas du tout à la Formule 1 !

Dommage pour eux, puisqu'ils auraient pu avoir la chance de croiser d'autres grands acteurs d'Hollywood et notamment Matthew McConaughey, souriant et très bronzé pour ce qui semble être de jolies vacances dans le sud de la France. Au bras de sa femme, Camila Alves, il a assisté à la course sous sa casquette blanche, sa large chemise ouverte sur son torse.

Et comme pour Jean et Zofia Reno, les enfants étaient restés à la maison : Levi, Vida et Livingstone (12, 10 et 8 ans) étaient absents, sûrement en train de profiter de leur été sur la plage. Dans les tribunes, différentes personnalités étaient également venues se divertir comme les acteurs Alice Belaïdi ou Igor Gotesman. Les humoristes Jérémy Ferrari et Redouane Bougheraba semblaient également ravis. Christian Estrosi, quant à lui, était venu avec sa femme, Laura Tenoudji. Sebastien Loeb, dans sa discrétion habituelle, semblait être venu seul.