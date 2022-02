Jean Reno : Qui est Zofia Borucka, sa femme, ex-mannequin et comédienne ?

A l'affiche de cinq films, un téléfilm et une série en 2020, prochainement dans le nouveau long-métrage d'Amanda Sthers intitulé Les Promesses, Jean Reno n'a pas une minute pour lui. Mais dès que l'occasion se présente, bien sûr, le comédien de 73 ans s'accorde une pause, pour profiter de la vie et surtout de son épouse, Zofia Borucka.

Jean Reno a épousé sa compagne en 2006 en présence de deux témoins cinq étoiles, Johnny Hallyday et Nicolas Sarkozy - il est d'ailleurs le parrain de Jade Hallyday. Née à Londres en 1972, Zofia Borucka est actrice, tout comme son mari, mais elle mène aussi une carrière de mannequin. Elle a travaillé plusieurs années comme modèle pour le couturier Ralph Lauren. Sur petits et grands écran, le public l'a aperçue, dans les années 2000, dans Sex and The City, dans Lisa Bacard is famous, K-Pax, L'homme qui vient de loin ou encore La Panthère Rose 2.

Fous d'amour depuis plus de quinze ans, Jean Reno et Zofia Borucka sont parents de deux garçons. Cielo est né en 2009 et Dean, son petit frère dont le parrain est Jay-Z, est né en 2011. Le héros du film Wasabi a également quatre autres enfants. Il a eu Sandra en 1977 et Michael en 1980 avec sa première épouse Geneviève - ils ont divorcé en 1988. De son deuxième mariage avec Nathalie Dyszkiewicz, il a accueilli Tom en 1996 et Serena en 1998 dans sa vie.

Je ne dis pas ça pour blesser qui que ce soit

Certains de ses enfants ont, semble-t-il des affinités communes avec lui. Sandra, la fille aînée de Jean Reno, est elle aussi comédienne. Elle a joué dans Albert est méchant, L'Empire des loups, La Doublure ou encore L'Emmerdeur. Son frère, Michael Moreno, s'est lui tourné vers un autre art puisqu'il est chanteur. De tous ses mariages, Jean Reno garde un souvenir ému. Pourtant, en 2011, il expliquait au magazine Paris Match qu'il avait, une bonne fois pour toute, trouvé la partenaire idéale. "Je ne dis pas ça pour blesser qui que ce soit, précisait-il, mais Zofia est la femme avec qui je parviens enfin à un échange total." Ha, l'amour...