Jean Reno papa de Sandra, Michael, Tom, Serena, Cielo et Dean : qui sont ses 6 enfants ?

A 72 ans, Jean Reno est à la tête d'une belle tribu recomposée. Le populaire acteur est le papa de six enfants, nés de trois mariages différents. Certains ont d'ores et déjà mis leurs pas dans les siens, en intégrant à leur tour le monde du show business.

De son premier mariage avec Geneviève, épousée en 1977 et dont il a divorcé en 1988, il a eu Sandra (née en 1977) et Michael (né en 1980). Ses aînés sont les premiers à avoir ressenti une fibre artistique. Sa fille est devenue actrice et a commencé sa carrière au début des années 2000. On a pu la voir dans Albert est méchant, L'Empire des loups, La Doublure ou encore L'Emmerdeur. Elle est également dans le domaine de la production avec la société Morelli Production. Elle s'est mariée en 2019 à Vincent Tulli. Le couple a eu un petit garçon prénommé Ange, né en septembre 2013. Quant à son frère Michael Moreno, il a entamé une carrière de chanteur depuis une bonne dizaine d'années. "Mon fils aîné chante comme un dieu et un jour, on saura qu'il est mon fils", avait confié le fier papa à Paris Match.

De son deuxième mariage, avec Nathalie Dyszkiewicz dont il a divorcé en 2001, il est le papa de Tom (né en 1996) et Serena (née en 1998). Ces derniers sont très discrets et se tiennent éloignés des mondanités. Tous deux sont en âge de faire ou finir des études supérieures mais on ne sait rien d'eux puisqu'ils font tout préserver leur intimité. Tout juste sait-on que Tom aime les jolis mots puisque Jean Reno avait confié à Paris Match que son fils avait reçu un prix de poésie attribué par la région d'Ile-de-France.

Enfin, de son mariage actuel avec la belle Zofia Borucka, mannequin britannique épousée en 2006, Jean Reno est aussi le papa de Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011) ; ce dernier a pour parrain le célèbre chanteur américain Jay-Z, ami d'enfance de Zofia. De jeunes enfants qui poursuivent sereinement leur scolarité en primaire.