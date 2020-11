Jean Reno : Sandra et Michael, ses enfants eux aussi artistes...

Nombreux sont les "enfants de" dans le show business, influencés par les belles carrières de leurs célèbres parents ou ayant eu le talent en héritage. Les enfants de Jean Reno ont eux aussi choisi une voie artistique. Sandra comme comédienne, Michael comme chanteur.

De son premier mariage en 1977, avec Geneviève, Jean Reno a eu deux enfants : Sandra (née en 1977) et Michael (né en 1980). Sa fille est aussi devenue actrice et a commencé sa carrière au début des années 2000. Elle a multiplié les rôles au cinéma dans des films à succès comme Albert est méchant, L'Empire des loups, La Doublure ou encore L'Emmerdeur. A la télévision, elle a joué dans le téléfilm Aveugle, mais pas trop. Toutefois, sa carrière semble avoir connu un coup d'arrêt depuis quelques années et, selon le site spécialisé IMDB, son dernier rôle remonte à 2016 dans le film Sun : The Elements 2. Mais elle a changé son fusil d'épaule pour travailler dans la production avec la société Morelli Production. On avait eu des nouvelles de Sandra Moreno, son nom complet, en 2019 lorsqu'elle s'était mariée. Elle avait alors épousé son compagnon, ingénieur du son et comédien, Vincent Tulli. Le couple a eu un petit garçon prénommé Ange, né en septembre 2013.

Quant à son frère Michael Moreno, il a entamé une carrière de chanteur. En 2010, il avait notamment chanté son titre Un Artisan dans la nuit sous les yeux de son père, sur le plateau de l'émission Vivement dimanche consacrée à Jean Reno. En 2014, il refaisait parler de lui en dévoilant le clip d'une nouvelle chanson, Allez viens. A l'instar de sa soeur, si l'on en croit sa chaîne YouTube, sa carrière dans la chanson a elle aussi connu un sacré ralentissement...

Jean Reno, que l'on a récemment vu dans le dernier épisode de la saison 4 de Dix pour cent, est aussi le papa Tom (né en 1996) et Serena (née en 1998), issus de son second mariage avec Nathalie Dyszkiewicz. Ainsi que de Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011), de son mariage actuel avec la charmante Zofia Borucka.