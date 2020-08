Jean-Roch : Quand il jouait à Cupidon pour Johnny et Laeticia Hallyday

Comme de nombreux professionnels du monde de la nuit, Jean-Roch s'inquiète d'une situation dramatique à cause du coronavirus. Dans les pages de Public, il se plaint du manque de confiance du gouvernement envers les patrons de club. Ce monde là, il le connait de longue date alors que rien ne le prédestinait à devenir uns des rois de la nuit. Mais nul doute que son amie Laeticia Hallyday lui est reconnaissante d'y avoir fait carrière...

En effet, auprès du magazine Jean-Roch a remonté le fil de son histoire, d'un quartier populaire de Toulon à sa scolarité en sport-étude arrêtée après la mort de son père pour aider sa mère à payer les dettes de leur restaurant. C'est en faisant un prêt pour une sono qu'il se décide à changer l'affaire familiale en club. Le restaurant deviendra La Scala. "Ce qui était un dépannage est devenu une destinée", confie-t-il. A l'aise dans ce milieu, il connaîtra rapidement du succès dans sa région, puis plus largement dans le Sud jusqu'à Paris et même aux Etats-Unis. Il ira notamment travailler à Miami, où sa présence permettra à Laeticia Hallyday de rencontrer son mari Johnny.

"A l'époque, j'étais DJ à l'Amnesia, à Miami, dans l'établissement du père de Laeticia [André Boudou, NDLR]. Un soir, je devais dîner avec Johnny, et pour faire plaisir aux Boudou, je lui ai demandé si je pouvais venir avec eux. Il m'a dit : 'aucun problème.' C'était spontané. Mais je suis content que cette rencontre ait eu lieu : Laeticia a été une bonne épouse. Je l'aime beaucoup. On était copains avant que je les présente", s'est-il souvenu. En effet, il y a de quoi être heureux d'avoir pu participer à cette rencontre - qui se serait déroulée en 1995 - puisque Laeticia et Johnny ont été mariés de 1996 à 2017, à la mort du rockeur. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'amour auprès de Pascal Balland.

