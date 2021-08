Jeane Manson (très) bientôt grand-mère à nouveau : bulle de bonheur malgré la tempête

Bonne nouvelle pour Jeane Manson ! Malgré une année 2021 délicate, marquée par les graves accusations de son ancienne belle-fille Coline Berry-Rojtman, la chanteuse et actrice américaine s'apprête à vivre un heureux événement. Le 15 août 2021, la star s'est saisie de son compte Facebook pour célébrer l'anniversaire de sa fille Marianne, et annoncer au passage l'arrivée imminente du premier enfant de cette dernière.

A l'occasion des 33 ans de sa plus jeune fille, née de sa relation avec le journaliste et producteur Allain Bougrain-Dubourg, Jeane Manson s'est mise en scène dans un clip festif, dans lequel elle lui chante joyeux anniversaire. "Happy Birthday my baby Love pour tes 33 ans, en attendant l'arrivée de ton bébé dans les prochains jours. Love you Marianne Bougrain Dubourg Elron", a écrit l'interprète de 70 ans en légende de sa vidéo. Un message qui annonce donc la naissance prochaine du premier enfant de Marianne !

Jeane Manson s'apprête donc à devenir grand-mère pour la quatrième fois. Sa fille aînée, la chanteuse Shirel, a en effet trois enfants : Liam et Luna Jeane (14 et 12 ans), nés d'un premier mariage avec le producteur André Djaoui, et Adiel-Rose (2 ans), née de son mariage avec Arnaud Sayegh. Pour sûr, ce quatrième petit-enfant à venir comblera de joie Jeane Manson et lui changera quelque peu les idées de ses déboires judiciaires...

Une ex-belle-fille en guerre

En janvier 2021, son ancienne belle-fille Coline Berry-Rojtman, la fille de son ex-mari Richard Berry, a déposé une plainte au parquet de Paris. La quadragénaire accuse son père et celle qui était sa belle-mère dans les années 1980 d'inceste et affirme avoir été contrainte de prendre part à des "jeux sexuels" alors qu'elle était enfant. Elle a également affirmé que Shirel aurait été victime de ces abus.

Lors d'un passage remarqué sur BFMTV en mars, Coline Berry-Rojtman avait affirmé que Jeane Manson faisait partie d'une secte, celle des Enfants de Dieu, "qui prône la pédophilie et l'inceste". Des accusations que Jeane Manson, mais aussi Richard Berry, démentent fermement.

Jeane Manson et Richard Berry restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.