Jeanfi Janssens a couché avec deux stars du show business : détails sur ses amants célèbres...

La vie amoureuse de Jeanfi Janssens amuse le grand public depuis quelques années maintenant. L'humoriste et comédien âgé de 48 ans, pensionnaire régulier des Grosses Têtes de RTL, ne se prive jamais de se livrer sur ses aventures diverses, de sa demande en Pacs dans une pizzeria aux dettes monstrueuses laissées par un ex-amant... Le 28 juin, il a fait de nouvelles révélations.

Sur le plateau de l'émission animée par Laurent Ruquier - qui s'est donné un objectif à la barre des Grosses Têtes avant de passer la main -, on a pu entendre quelques anecdotes personnelles des chroniqueurs. Alors que Julie Leclerc, transfuge d'Europe 1, était taquinée sur ses anciens amants, Jeanfi Janssens a embrayé en révélant avoir couché avec des gens connus ! "Je ne peux pas révéler les noms comme ça", a-t-il toutefois précisé, évitant peut-être d'outer des hommes célèbres. Mais il a confirmé avoir eu des relations sexuelles avec "au moins deux vedettes" du show business.

Jeanfi Janssens, "heureux dans sa vie" même si, selon Julie Leclerc, il n'a "personne" car elle l'avait vu draguer dans les locaux de RTL, a cependant consenti à donner quelques détails sur l'identité des deux chanceux. Ainsi, il a précisé que l'un était "dans la chanson" et l'autre était "dans l'humour". Précisions supplémentaires de l'ancien stewart : sa première relation est récente et la seconde a eu lieu en 2021 ! Il n'en fallait pas plus pour que Laurent Ruquier mène l'enquête tout comme les auditeurs, s'en doutent frustrés qu'il en ai trop dit ou pas assez...

Jeanfi Janssens, qui cartonne au théâtre dans la pièce Un couple magique, a plusieurs fois eu l'occasion de parler de sa vie amoureuse et sexuelle. Interrogé l'an dernier par Purepeople, il racontait avoir vécu une belle histoire qui avait mal terminé lorsque sa carrière a décollé et que, depuis, il s'était concentré sur le travail plutôt que sur sa vie de couple. "J'ai un peu traversé un désert sentimental alors je me suis dit : 'Avance, travaille, ça aide toujours de travailler.' Et puis je me suis dit que c'était pas le moment de tomber amoureux parce que cette fulgurance, tout ça, ça peut se périmer vite. Je voulais pas de contraintes, ni être malheureux ni subir quelque chose qui me ralentirait. Et je me suis mis des oeillères, je me suis dit : 'Travaille.' Avec que des amours légères à côté comme on dit", disait-il.