Jeanfi Janssens et Joyce Jonathan autour de Laurent Ruquier : gros challenge pour Les Grosses Têtes...

La tâche est rude mais pas désespérée pour Laurent Ruquier ! Le populaire animateur propose aux spectateurs de France 2 un nouveau numéro des Grosses Têtes dès 21h05, émission dont il a repris les commandes sur RTL depuis 2014. Autour de lui, une pléiade de pensionnaires habituels mais aussi des invités exceptionnels.

En effet, autour de la table il faudra compter sur l'ancienne première dame Valérie Trierweiler - recrutée après avoir été remerciée de Paris Match -, Christine Bravo - qui a retrouvé son ami Laurent Ruquier après quelques années de fâcherie -, Caroline Diament, Jeanfi Janssens - remis de sa chute survenue à son domicile -, Chantal Ladesou ou encore Jean Benguigui, Valérie Mairesse et Bernard Mabille. A eux s'ajoutent aussi quelques recrues plus récentes comme Antoine Duléry, Pablo Mira, Paul El Karhat ou la chanteuse Joyce Jonathan. Cette dernière avait été taclée très vite, gentiment, par une autre pensionnaire lors de ses débuts...

L'animateur a aussi fait venir des invités de luxe sur le plateau, à savoir la comédienne Laetitia Milot, l'humoriste et comédien - et jeune marié ! - Arnaud Ducret ainsi que l'animatrice Valérie Damidot et le chanteur Vincent Niclo. Questions, anecdotes, happening... l'émission promet de la bonne humeur et du divertissement. Laurent Ruquier et sa bande prennent le relais de Nagui dont l'émission musicale The Artist a malheureusement multiplié les fours d'audience lors de ses précédents numéros, souffrant notamment de devoir affronter The Voice All Stars sur TF1. La suite du show a ainsi pris la case de deuxième partie de soirée le vendredi.

Pour rappel, le programme Les Grosses Têtes fêtent la Saint-Valentin diffusé en février dernier avait attiré 2,2 millions de téléspectateurs. Laurent Ruquier fera-t-il encore mieux ce samedi ?