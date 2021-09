The Artist : Nagui fier de présenter "ce qui ne s'est jamais fait" !

Nagui le sait, la concurrence sera rude ce samedi soir à la télé. L'animateur affrontera le retour de The Voice, dans une édition All Stars, alors que lui-même débarque avec un nouveau programme : The Artist. Dans ce nouveau grand show live inédit, il part en quête de The Artist, à savoir un artiste complet - auteur, compositeur et interprète - qui, en solo ou en groupe, est prêt à mettre son talent en jeu.

C'est à 20H40 que le lancement est prévu et Nagui trépigne d'impatience. L'animateur s'est activé ces derniers jours depuis le studio de Lendit à Saint-Denis. Au milieu des candidats qui ont répété, il était comme un poisson dans l'eau. Alors que l'un des participants s'émerveillait du décor façon Disneyland, le présentateur star l'a taquiné d'un "Ah bon, tu me prends pour Mickey alors ?", comme le rapporte Le Parisien, qui avait fait le déplacement pour découvrir les coulisses du show évènement.

Nagui, qui a récemment cédé les commandes de son émission Tout le monde veut prendre sa place, est très heureux de ce nouveau télé-crochet. En conférence de presse, il s'est expliqué sur le concept et la mécanique. "Des télé-crochets existent, bien sûr, mais, ce qui ne s'est jamais fait, c'est un talent show d'auteur-compositeur-interprète. Tous ont un univers bien à eux et l'idée est d'avoir une véritable révélation artistique. Nous aimons les chanteurs mais, avec un peu de recul, on aime surtout les chansons. Nous cherchons des mélodies, des textes, des émotions... C'est ce que l'on retient, ce que l'on aime tous !", a-t-il souligné, relate France Télévisions.