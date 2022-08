Jeanne Balibar en larmes face à son ex Mathieu Almaric : "Nous nous sommes tellement aimés"

Lorsque l'on pense à Mathieu Amalric et à sa carrière, difficile de ne pas voir Jeanne Balibar avec lui : le réalisateur et acteur et son ex-femme (ce soir dans Capitaine Marleau sur France 2) ont des carrières extrêmement liées. Tous les deux ont notamment joué ensemble dans leur premier film et se sont suivis depuis désormais plus de vingt-cinq ans, se retrouvant à l'écran de temps à autre, pour leur plus grand bonheur et malgré une séparation à la ville depuis 2003, après deux enfants.

Des retrouvailles qu'ils avaient évoquées dans l'émission On n'est pas couchés, en 2017, alors que sortait au cinéma leur film Barbara, réalisé par Mathieu Amalric et dans lequel ils se donnaient la réplique. Commençant son interview en déclarant qu'elle "aime beaucoup avoir Mathieu comme partenaire de jeu", Jeanne Balibar avait ensuite fait une très jolie déclaration au père de ses deux fils, Antoine et Pierre, aujourd'hui âgés de 25 et 23 ans.

"Sa grande qualité, c'est son regard, c'est ça qui fait que je trouve que c'est un grand acteur et un grand réalisateur", avait-elle raconté. Mais c'est lorsque les deux chroniqueurs, Christine Angot et Yann Moix s'étaient mis à donner leur avis sur le film que l'émotion est montée d'un cran : très touchés des compliments fait à leur projet, tous les deux étaient restés sans voix, au bord des larmes (voir la vidéo dans notre diaporama).

Comparés à Anna Karénine et Jean-Luc Godard, qui avaient eu la même réaction en se séparant, l'ancien couple avait alors fermement nié, toujours aussi ému, être retombé amoureux sur le plateau. Cependant, Jeanne Balibar et Mathieu Amalric avaient alors eu une jolie réponse : "Nous nous sommes tellement aimés que nous avons aimé le bonheur de l'autre et on a toujours eu envie de refaire quelques chose."

Très complices en revanche, ils avaient raconté avoir fait leurs débuts ensemble et joué une séparation dans le film Fin Août, début septembre, alors qu'ils étaient encore ensemble, une situation qui les avait beaucoup fait rire. A noter que Mathieu Amalric n'a fait jouer son ex-femme que dans deux de ses projets, et qu'elle lui avait donné un rôle dans son film Merveilles à Montfermeil, sorti en 2020.

Depuis leur séparation, chacun a refait sa vie : Mathieu Amalric partage ses jours avec la cheffe d'orchestre canadienne Barbara Hannigan et Jeanne Balibar avec le metteur en scène allemand Frank Castorf.