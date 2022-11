Jeanne Balibar et Julie Depardieu ont craqué pour le même chanteur, l'une d'elle a deux enfants avec lui

Hormis dans le film choral de Maïwenn Le Bal des Actrices, Jeanne Balibar et Julie Depardieu n'ont jamais partagé l'écran. Il faut dire que les deux comédiennes aux carrières respectées mais diamétralement opposées n'ont pas l'air de faire les mêmes choix : plutôt fan de drames et d'histoires vraies, Jeanne Balibar (qui sera notamment dans le téléfilm Diane de Poitiers sur France 2 ce lundi) est une actrice puissante et grave, qui s'essaie assez rarement à la comédie.

Au contraire de sa collègue : Julie Depardieu, plus solaire, aime en effet les comédies et avait notamment été magistrale dans Podium, au début de sa carrière. Cependant, les deux femmes ont un point commun, que certains de leurs fans ont eux-mêmes oublié : un amoureux très célèbre qui a partagé leurs vies... et avec qui l'une des deux a même eu deux enfants !

Un acteur, césarisé pour son rôle dans Le Grand Bain (dans lequel joue d'ailleurs Mathieu Amalric, un autre ex de Jeanne Balibar), mais également chanteur et auteur d'airs totalement barrés... En un mot, le génial et poétique Philippe Katerine ! A la fin des années 2000, le chanteur (déjà papa d'une petite Edie) vient de divorcer d'une autre actrice, Helena Noguerra et rencontre Jeanne Balibar, qui vient quant à elle de quitter le père de ses enfants, Mathieu Amalric.

Une histoire d'amour discrète naît alors pendant quelques mois entre les deux amants, qui enregistreront même un duo ensemble avant de se séparer en bons termes. L'actrice retrouvera plusieurs mois plus tard l'amour avec le metteur en scène allemand Frank Castorf, pendant que Philippe Katerine se mettait en couple avec la fille aînée de Gérard Depardieu.

Une belle histoire qui dure toujours aujourd'hui : parents de deux petits garçons (Billy, 11 ans, et Alfred, 10 ans), tous les deux ont même joué un couple marié dans le film C'est quoi cette famille ?! et ses deux suites. Pourtant, les amoureux auraient pu ne jamais finir ensemble, comme l'avait confié l'actrice à Télé-Loisirs : "Avant de rencontrer Philippe, je sortais d'une rupture difficile et je ne voulais plus vivre d'histoire. Mais c'est toujours quand on n'y croit plus que ça arrive", avait-elle raconté, expliquant que son divorce difficile lui avait fait beaucoup de mal et surtout d'une perte tragique.

"Il était en couple et moi je n'étais pas prête, je venais de perdre mon frère. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise. (...) Notre amour est mystérieux. Jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfants, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille", avait-elle conclu dans une autre interview, deux ans plus tôt. La vie de famille, désormais, elle ne l'abandonnerait plus pour rien au monde !