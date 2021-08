Jeffrey Cagnes (Chefs) papa de jumelles : confidences sur ses bébés et sa discrète femme (EXCLU)

Les téléspectateurs vous ont déjà vu dans Le Meilleur Pâtissier, et beaucoup sont déjà tombés sous votre charme... Comment votre femme vit-elle cette situation ?

Déjà, c'est une petite notoriété, les gens ne se jettent pas sur moi dans la rue. La télé, ça fait rêver beaucoup de gens. J'avais vu des messages, en effet. Il y a ce côté charmeur amical. Quand tu dégages de la sympathie, les gens le ressentent. Je pense que c'est plus ça, un certain charisme de sympathie, plus que des compliments sur le physique. Avec ma femme, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Si c'était si compliqué pour elle, elle serait partie depuis longtemps. On a construit notre vie, quand on rentre à la maison on ne parle pas de tout ça. Les meilleurs compliments restent sur mon travail.

Vous êtes déjà papa d'un petit Noham (7 ans) et vous venez d'accueillir vos jumelles, Giulia et Léna... Comment se passe cette nouvelle vie à cinq ?

Ca se passe plutôt bien. C'est beaucoup de travail, mais c'est ça ma vraie réussite. On est une famille nombreuse (rires), je pense qu'on s'arrêtera là ! C'est beaucoup de bonheur aussi, et beaucoup de fatigue positive. A 35 ans, j'ai trois enfants merveilleux, une femme adorable, aimante et que j'adore. Tout ce que je vis à côté, c'est du bonus. Et c'est magique ! Si demain je devais partir, j'aurais déjà vécu la vie que je voulais vivre.

Qu'est-ce que l'arrivée de vos enfants, surtout des jumelles récemment, a changé dans votre quotidien ?

C'est une organisation. Je ne peux pas me reposer que sur ma femme, ce serait laxiste de ma part. J'ai fait des enfants, je les assume. Même si j'ai ma vie professionnelle, il faut que je m'en occupe aussi. Il y a des moments de fatigue mais aussi de douceur. Un nouveau-né, il n'y a rien de plus reposant. Elles découvrent la vie, c'est ça la beauté d'un enfant. Ça permet de garder les pieds sur terre.

Comment gérez-vous votre temps entre travail et vie de famille ?

Il y a une phrase que je dis souvent : quand tu veux, tu peux. Rien n'est impossible. Ceux qui disent le contraire ont tout faux. On a tous cette force de pouvoir éduquer nos enfants, faire plaisir à notre famille. Même s'il y a des loupés, on peut trouver du temps pour sa femme et ses enfants. Il y a 24 heures dans une journée, on a besoin de dormir 6 heures, regardez ce qu'il reste... Même si les journées sont pour moi trop courtes, je trouve toujours du temps.

Vous aviez confié que vous étiez "plutôt grassouillet" petit. Avez-vous subi des railleries ?

J'étais grassouillet, comme beaucoup d'enfants. D'ailleurs je le suis toujours encore un peu, je n'ai pas perdu mes poignets d'amour (rires). Mais ça fait partie du métier : on est gourmand, petit, grand et même vieux ! Heureusement qu'on a ça d'ailleurs. J'ai toujours aimé manger, le moteur de la vie c'est la nourriture pour moi. Bien manger, ça nous fait sourire... un peu moins peut-être quand on monte sur la balance. Mais la solution c'est de ne pas acheter de balance, moi j'en ai juste au labo, pas à la maison !

Quels sont vos projets ?

J'ouvre ma pâtisserie en septembre, dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai aussi plein d'autres projets que je ne peux pas détailler pour l'instant.

