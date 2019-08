Jenifer : Insultes, vandalisme... "Je me suis renfermée"

Jenifer Bartoli fait son retour sur nos petits écrans. À partir de ce 23 août 2019, elle sera chaque vendredi dans The Voice Kids 6 aux côtés d'Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori. Mais ce n'est pas tout, le public la retrouvera également jeudi 29 août dans la série de TF1 Le Temps est assassin, avec Mathilde Seigner. À cette occasion, la chanteuse et actrice de 36 ans – qui s'est mariée le 21 août dernier en Corse comme le dévoile Gala – a répondu aux questions de TV Magazine.

La maman d'Aaron (né le 5 décembre 2013 de son ancienne relation avec Maxime Nucci) et de Joseph (né le 13 août 2014 de ses anciennes amours avec Thierry Neuvic) a une fois de plus évoqué le sujet de la notoriété et, surtout, des paparazzi qui lui rendent souvent la vie difficile. C'est en 2002 que la belle brune a été révélée au grand public dans la Star Academy, une émission qu'elle avait remportée. Du jour au lendemain, les photographes ont donc braqué leur objectif sur elle. "J'ai pris une rafale de presse à scandale, je ne m'y attendais pas. Ça m'a beaucoup déstabilisée", a-t-elle admis auprès de nos confrères.

Jenifer a ensuite évoqué l'enfer qu'elle a vécu à l'époque : "Les gens venaient dans mon immeuble, il y a eu des actes de vandalisme, des insultes. Je me suis renfermée pendant pas mal d'années. D'autant plus que, à 20 ans, j'étais déjà maman. Je me suis toujours fait du souci pour mes enfants." La jeune femme regrette que les paparazzi photographient et publient certains moments intimes, sans son autorisation. "On n'a aucun droit de regard. C'est humiliant quand on ne choisit pas. C'est un peu du viol !", s'est-elle indignée.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Mag du 23 août 2019.