Jenifer : La chanteuse déjà placée en garde à vue, elle fait une sacrée révélation

Le 15 novembre 2022, Jenifer passera un sacré cap puisqu'elle fêtera ses 40 ans. Déjà ! Il est loin le temps où elle remportait la première saison de la Star Academy, à peine sortie de l'adolescence. Et avant de célébrer cet anniversaire crucial, la chanteuse a eu l'occasion de faire un drôle de bilan, répertoriant les choses qu'elle avait déjà faites, ou pas, avant sa quatrième décennie, sur les ondes de la radio RTL, dans l'émission Le bon dimanche show. A la surprise générale, et surtout à celle de Bruno Guillon, qui anime le programme, la belle artiste a dévoilé qu'elle avait déjà chanté sous l'emprise de l'alcool, qu'elle avait déjà embrassé une fille sur la bouche... et qu'elle avait déjà été placée en garde à vue.

J'ai des amis un peu vaillants on va dire

Bouche bée, Bruno Guillon s'est senti obligé d'approfondir le sujet de cette garde à vue et a demandé pour quelles raisons elle avait eu à faire aux forces de l'ordre. "On m'a confondue avec quelqu'un d'autre", a donc expliqué Jenifer, semant encore un peu plus le trouble. "Mais, la personne devait être vachement fière qu'on vous ait confondue avec elle, non ?", a alors plaisanté son hôte, dans cette émission qui sera officiellement diffusée sur RTL le dimanche 6 novembre 2022. "Oui, j'ai des amis un peu vaillants on va dire", a simplement conclu la maman de trois garçons. Pour en apprendre davantage... rendez-vous lors d'une prochaine interview, peut-être !

La bonne nouvelle, c'est qu'à quelques heures de son anniversaire, Jenifer enchaîne les petites et les grandes joies. La chanteuse, que l'on attendait de pied ferme depuis Nouvelle Page en 2018, sort son nouvel album, intitulé N°9, le vendredi 4 novembre 2022. Pour le plus grand plaisir de tous, elle dévoile ainsi douze titres inédits dont Sauve qui m'aime, qu'elle avait partagé un peu à l'avance et qui cumule déjà plus d'1,2 millions de vues sur Youtube. Elle participera également, ce même jour, à l'émission Embarquement immédiat, présentée par Patrick Fiori, consacrée au patrimoine musical corse, diffusée sur France 3 dès 21h10.