Jenifer se lance dans un nouveau business inattendu...

À 37 ans, Jenifer est une artiste comblée et une femme heureuse. Après une période creuse, la star est revenue au top grâce à son rôle de coach dans The Voice et son dernier album Nouvelle Page, certifié platine. Comme si cela n'était pas assez, elle se lance désormais dans la déco !

Jenifer a annoncé son projet inattendu par un message posté ce lundi 18 mai 2020 sur son compte Instagram, suivi par 807 000 fans. "Sous le signe d'une belle rencontre... Charlotte et sa super équipe @exsud_design, je peux enfin vous annoncer le lancement de LIGATI. Une autre de mes passions la déco. Toute une collection d'objets de décoration que j'ai imaginée à la fois électrique, vintage, chic et glamour. Une gamme qui réchauffera vos intérieurs ou extérieurs d'ailleurs", a écrit la star en légende, révélant au passage une photo d'elle sur laquelle on peut découvrir une nouvelle coupe de cheveux puisqu'elle a opté pour une longue frange.

De son côté, la société Exsud - lancée par Charlotte Esquenet et Anne-Julie Entremont - a fait savoir via le tout jeune compte Instagram de LIGATI que la gamme est à découvrir en septembre prochain. Pour rappel, l'enseigne est spécialisée dans l'architecture d'intérieur et la création de mobilier.

Jenifer, à qui l'on doit les tubes Au soleil, Donne-moi le temps, Ma révolution ou encore Notre idylle, accroche donc une nouvelle corde à son arc. Outre sa passion première de la musique, l'ancienne gagnante de la Star Academy s'était aussi lancée dans la mode en faisant un partenariat il y a quelques années avec l'enseigne La Halle. On a aussi pu découvrir Jenifer l'actrice au cinéma (Les Francis) ou sur le petit écran (Traqués, Le temps est assassin). Tout cela en ayant, par-dessus le marché, deux enfants : Aaron né en 2003 de son ancienne histoire avec Maxime Nucci et Joseph né en 2014 de son ex-relation avec Thierry Neuvic.