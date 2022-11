Jenifer victime d'une remarque sexiste immonde devant ses enfants, elle évoque ce souvenir pénible...

Tenter de mal lui parler n'est pas sans risque. À la moindre occasion, le sang corse remonte à la surface... et Jenifer a bien raison de le laisser, parfois, prendre le dessus. Invitée dans l'émission En Aparté sur Canal+ le 10 novembre 2022, pour assurer la promotion de son nouvel album intitulé N°9, la chanteuse a été confrontée, à nouveau, à une vidéo datant de l'année 2019, filmée pendant qu'elle donnait un concert et qu'un membre de l'audience lui demandait d'enlever son short.

Sa femme était en train de rire à côté à sa blague, c'était pas drôle du tout

Ni une, ni deux, Jenifer avait remis le jeune homme à sa place et l'avait sommé de quitter la salle. Tout en restant extrêmement courtoise. "Il y avait des jeunes filles autour de lui. C'était l'été, on était en festival, il faisait super chaud, elles étaient en petits crop-tops, en shorts, rappelle la chanteuse de 39 ans. Je l'ai fait aussi pour elles, elles m'ont donné cette force-là de ne pas aller dans le frontal tout de suite et de ne pas être vulgaire tout de suite. Je me suis ravisée, je me suis dit 'Attends, il y a des jeunes, il y a mes enfants, il y a tout le monde... on va se calmer deux secondes et on va essayer de ramener sur Terre ce jeune homme'. Surtout que sa femme était en train de rire à côté à sa blague, c'était pas drôle du tout, donc il fallait que je le fasse !"

S'est enchaîné ensuite un deuxième round

Connue du grand public depuis sa victoire dans la Star Academy en 2002, Jenifer a toujours assumé sa féminité. Son album N°9, qui est sans doute le plus intime de toute sa discographie, comporte même un titre bien coquinou. Mais ce n'est pas pour autant qu'un inconnu peut se permettre de l'alpager ainsi, publiquement, pour lui balancer une remarque sexiste nauséabonde. Heureusement, après avoir été réprimandé par la chanteuse, le jeune homme avait fait rebrousse-chemin et profité de la fin du concert. "S'est enchaîné ensuite un deuxième round, explique-t-elle. Il s'est ravisé, il s'est excusé, il a été extrêmement maladroit. Bon, ok, c'est passé." Qui s'y frotte s'y pique !