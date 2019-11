Jenifer et l'affaire du short : "J'ai essayé d'apaiser les tensions"

Jenifer n'est pas du genre à se laisser faire. Une force de caractère qu'elle a prouvée à tous en août dernier lors d'un de ses concerts en Alsace. La chanteuse de 37 ans avait été sommée d'enlever son short par un spectateur. Une remarque sexiste qui l'avait fait sortir de ses gonds. Elle est revenue sur le sujet lors de son passage dans Touche pas à mon poste ce mardi 19 novembre.

La remarque du spectateur l'avait mise hors d'elle. "T'es sérieux, toi ? T'es très sérieux ? Mais tu vas sortir, mon gars ! Tu t'es trompé de spectacle. Et tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit : 'Tu sors !' Bonne soirée...", lui avait-elle rétorqué sous les applaudissements du public. Une séquence immortalisée en vidéo qui avait rapidement fait le tour de la Toile. Jenifer avait alors récolté de nombreux soutiens de taille, dont celui de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Quelques mois plus tard, l'affaire du short est toujours dans les esprits. Pour preuve, Cyril Hanouna a fait réagir la coach de The Voice à ce sujet lors de son passage dans Touche pas à mon poste ce mardi 19 novembre. Et en revoyant les images, Jenifer a révélé qu'il ne s'agissait que d'un tout petit morceau de l'histoire : "Ça, c'est le petit bout de vidéo. Mais après, je suis revenue, j'ai essayé d'apaiser les tensions."

Elle poursuit en réaffirmant que les propos de l'homme en question étaient très déplacés : "Le mec, là, en l'occurrence, a été hyper maladroit. Sa copine était morte de rire, mais il y avait les gamines à côté, c'était en plein festival avec des petits débardeurs, des maillots et tout ça, ce n'était pas très respectueux même pour les autres." Mais pour autant, la jolie brune n'a pas apprécié qu'il devienne la risée du reste des spectateurs. "Il s'est fait huer par le public, donc après, j'ai apaisé. J'ai dit : 'Arrêtez de le huer, il a présenté ses excuses, tout va bien, c'était juste un mot qui est sorti comme ça.'" Finalement, tout s'était terminé dans le calme.