Jenna Bush est maman pour la 3e fois, le prénom du bébé révélé

Jenna Bush Hager travaille comme correspondante pour la chaîne américaine NBC News et son Today Show. C'est donc tout naturellement qu'elle a annoncé la bonne nouvelle, outre les réseaux sociaux, au sein de l'émission. Elle y a confirmé qu'elle avait souhaité respecter une tradition familiale en baptisant son bébé ainsi : Henry pour son mari et Harold pour son autre grand-père à elle, Harold Welch. "Mila et Poppy sont venues me chercher à la maternité, a-t-elle raconté. Elles sont déjà dingues de lui. Elles sont tellement excitées à l'idée d'avoir leur propre petit frère." Pour lui souhaiter la bienvenue, elles lui auraient même inventé le surnom de "Hal Pal" - ou "Copain Hal". Peut-être de quoi inspirer le prénom d'un futur membre du clan...