Jennifer Lopez et Ben Affleck se lance dans un duo, une première : le public sous le charme

Dans une robe dorée étincelante, Jennifer Lopez était on ne peut plus fière de s'afficher auprès de son homme et de partager avec lui sa passion pour la chanson et le spectacle. Tous les yeux étaient d'ailleurs rivés sur le couple, plus amoureux que jamais six mois après s'être dit 'oui' à Las Vegas.

Gros retour de flamme

En 2002, Jennifer Lopez et Ben Affleck se rencontrent et succombent. Leur coup de foudre leur donne des ailes et voit naître des fiançailles trois mois plus tard. Mais contre toute attente, l'acteur et la star de la musique mettent un terme à leur histoire en 2004. Chacun a refait sa vie. Jennifer Lopez se marie avec Marc Anthony, le père de ses enfants Max et Emme, et s'apprête à repasser cette étape avec Alex Rodriguez.

Ben Affleck a quant à lui vécu une belle histoire avec Jennifer Garner, son ex-femme et mère de ses trois enfants : Violet, 17 ans, Seraphina, 13 ans et Sam, 10 ans. S'il a tenté de construire quelque chose avec Ana de Armas, sa partenaire dans Deep Water, la jeune femme n'a pas fait le poids face à la bombe Jennifer Lopez.