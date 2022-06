Jennifer (Mariés au premier regard) agacée par le montage: mise au point et révélations sur des moments off

Entre Alicia et Bruno ou encore Pauline et Damien, tout a été très fluide. Après avoir eu un véritable coup de coeur avant le mariage, les candidates de Mariés au premier regard 2022 (M6) ont bien vite échangé leur premier baiser, dormi ensemble ou partagé des moments de complicité. On ne peut pas en dire autant pour Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans) à cause des blocages de cette dernière. Un sujet que la Lilloise a évoqué avec nos confrères de Télé Loisirs.

Dans son portrait, Jennifer a expliqué qu'elle était détruite à cause de son passé amoureux, notamment marqué par la trahison. Elle avait donc bien du mal à faire confiance aux hommes. Pas de baiser échangé avec Eddy lors de leur union donc, pas de gestes tendres et encore moins de nuits dans la même chambre. Tout au long du programme, les blocages de la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere ont été évoqués. Un sujet un peu trop mis en avant au goût de la principale intéressée.

"On les a trop vus ! J'ai l'impression que mon histoire se résume à ça... Oui les blocages sont présents et ils le seront jusqu'à la fin, ça, on le sait. Ça fait partie de mon histoire. C'est vrai qu'on a vécu des moments super bien. Pendant la cérémonie, on a beaucoup rigolé. Plein de choses n'ont jamais été montrées. Nous avons parlé de mon fils, je n'ai jamais caché mon enfant à Eddy. Bien sûr, on ne peut pas tout faire voir sinon ce serait trop long mais j'ai l'impression qu'on voyait une fille bloquée constamment. En off, on a vécu des super bons moments. C'est dommage car notre expérience ne se résume pas aux blocages !", a regretté Jennifer auprès de Télé Loisirs. Et d'ajouter que selon elle, ses 81% de compatibilité avec Eddy n'ont pas été mis en avant.

On s'était mis d'accord avec Eddy sur le fait de ne pas dormir ensemble

En regardant les épisodes, la belle blonde a l'impression que son aventure n'est pas conforme à ce qu'elle a vécu. "On s'était mis d'accord avec Eddy sur le fait de ne pas dormir ensemble, chacun chambre à part et non chaque semaine, on a remontré ça. On savait qu'on n'allait pas dormir ensemble, cela a été dit en off entre lui et moi depuis le début. Ce n'est pas parce qu'on fait cette expérience qu'il faut dormir avec son mari, chacun avance à son rythme", a-t-elle conclu.

Si pour l'heure, elle n'a pas pu parler de son bilan avec Eddy, le magazine Télé Loisirs a fait des révélations dans son édition du 20 juin dernier. Bien qu'ils aient souhaité rester mariés à la fin de l'expérience malgré les soucis dans leur couple, Jennifer et le candidat ont fini par divorcer.