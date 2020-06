Jeremstar quitte Fort Boyard subitement : harcelé, il saisit la justice

Il a préféré partir et il l'a fait subitement. Mardi 23 juin 2020, Jeremstar devait s'aventurer dans les couloirs de Fort Boyard, car il faisait partie de la huitième équipe du jeu de France 2020 pour son édition 2020, laquelle débutera le 11 juillet. Seulement, au dernier moment, il a fait marche arrière. Il a décidé d'expliquer les raisons de ce choix à nos confrères de Télé Loisirs.

La star des réseaux sociaux a fait une lettre ouverte. La voici dans son intégralité : "Alors que je m'apprêtais à participer à la nouvelle saison de Fort Boyard, la production m'a informé que plusieurs personnes qui me diffament et me harcèlent depuis plusieurs semaines, motivées par l'argent, les avaient contactés pour leur raconter des choses infâmes à mon sujet. J'ai décidé de quitter immédiatement le tournage afin d'entamer des procédures judiciaires. Le parquet sera saisi dès ce jeudi. Toute personne ou tout média relayant des calomnies, comme cela a déjà pu être le cas par le passé, sera immédiatement attaqué en justice. J'aime Fort Boyard, les membres de la production et Olivier Minne. J'ai contacté Alexia Laroche-Joubert [présidente d'Adventure Line Productions, NDLR] pour lui dire que je préférais entreprendre des actions immédiates plutôt que de poursuivre le tournage. Ayant déjà subi de violentes attaques par le passé, je ne sais que trop bien comment la presse peut s'emparer de ce genre de sujets et faire des raccourcis honteux. Je ne voulais pas leur faire vivre une chose pareille à cause de personnes malveillantes. À cause de tels gens, je me prive d'un moment de bonheur et de rigolade en compagnie de gens que j'aime, mais mon combat contre le harcèlement lui ne faiblira pas, au contraire."

En évoquant de violentes attaques, l'ex-chroniqueur des Terriens du dimanche fait référence à ce qui a été nommé en 2018 le JeremstarGate. En janvier de cette année-là, le jeune homme de 33 ans avait été mêlé à une sordide affaire de moeurs. Jeremstar a toujours nié les accusations dont il a fait l'objet.

Quelques heures après la publication de cette lettre ouverte, le jeune homme a remercié ceux qui le soutiennent dans un message publié en story Instagram.