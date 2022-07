Jérémy Ferrari victime d'alcoolisme : l'humoriste, devenu "sobre", fait une grande annonce !

Si Jérémy Ferrari (de son vrai nom Jérémy Larzillière) fait partie des humoristes les plus doués de sa génération, il a aussi son côté sombre. L'humoriste de 37 ans a dû gérer des problèmes liés à l'alcool.

Dans une interview accordée à Konbini en mars 2022, Jérémy Ferrari avait une effroyable révélation sur sa consommation d'alcool : "Dans une journée, je pouvais boire, sans aucun problème, six litres de vin. Les gens pensent que c'est impossible de boire six litres de rosé, mais en fait, on ne s'en rend pas compte (...). Je prenais des grands shakers. Je mettais des glaçons, je les pilais au fond, je prenais une bouteille de rosé et je remplissais le shaker. Je buvais ça glacé. Un shaker comme ça, c'est pratiquement toute la bouteille de rosé. Je pouvais boire ça en une demi-heure, sans aucun problème."

Désirant tourner la page de ces années noires dues à l'alcool et à l'abus de médicaments, Jérémy Ferrari a publié un message d'espoir sur Twitter jeudi 7 juillet : "Rappelez vous que c'est possible...", a-t-il accompagné d'une image digne d'un feu d'artifice fond violet où est écrit : "Vous êtes sobre 6 ans." De quoi donner de la force et de l'espoir aux personnes anonymes qui connaissent (ou ont connu) des problèmes avec l'alcool.

Dans une interview accordée à Paris Match en février 2020, l'humoriste révélé dans l'émission On n'demande qu'à en rire sur France 2, avait aussi dévoilé une autre addiction, celle des médicaments. Pire, Jérémy Ferrari a fait une tentative de suicide dans un hôtel à Aix en Provence. "Quand j'étais seul dans mon lit le soir, j'avais envie de mourir, a-t-il déclaré. Alors j'essayais de tenir avec l'alcool et les médicaments. Les psychiatres mettaient mon désespoir sur le compte de l'alcool, du stress, de la notoriété (...) Je ne voulais pas devenir cet artiste maudit qui se détruit." Suite à cela, l'humoriste de 37 ans a suivi une cure de désintoxication et s'est rendu aux alcooliques anonymes.