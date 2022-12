Jérôme Anthony en fête à Agadir pour célébrer son anniversaire avec Erika Moulet

À la veille du réveillon de Noël, W9 a mis les petites plats dans les grands. Comme chaque année (à l'exception de 2020), le traditionnel Concert pour la Tolérance reprend du service. Pour l'occasion, ce sont Jérôme Anthony et Erika Moulet qui endossent les rôles de maîtres de cérémonie. Tournée et enregistrée en direct le 12 novembre dernier à Agadir, au Maroc, cette 14e édition prônera une nouvelle fois les valeurs de tolérance, de partage et de vivre-ensemble. Le tout en musique avec la présence de très nombreux artistes, français comme marocains.

Cette année, les téléspectateurs pourront donc passer la soirée en compagnie de Patrick Bruel, Christophe Willem, Maître Gims, Claudio Capéo, Chimène Badi, Camélia Jordana, Nej, Douzi, Manel, Yann's, La Zarra, Ridsa, Mentissa ou encore la troupe de Molière l'opéra urbain. Chacun de ces artistes interprètera l'un de ses titres phares à l'image de Maître Gims qui clôturera le prestigieux festival avec son tube Sapés comme jamais face à un public de plus de 100 000 personnes.

Enfin, en plus de ce concert d'exception, les stars présentes ont également pu profiter de longue balades au sein de la ville balnéaire. Entre séances photos, shopping et découverte de la culture marocaine, les invités ont également pu célébrer en grande pompe le 54e anniversaire de Jérôme Anthony, né le 11 novembre 1968. Réunis autour d'une table garnie de quelques gourmandises, toute l'équipe et l'animateur ont immortalisé ce moment face aux objectifs des photographes.

Le Concert pour la Tolérance sera rediffusé ce vendredi 23 décembre 2022 sur W9, dès 21h10.