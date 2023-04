Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Le sexe de leur 2e bébé enfin dévoilé, une annonce pas comme les autres

La révélation a enfin été faite ! Jeudi 6 avril 2023, Jérôme et Lucile ont partagé une grande nouvelle avec leurs abonnés. Le couple, révélé dans L'amour est dans le pré 2020 (M6), a annoncé le sexe de leur deuxième bébé, sur Instagram, à travers une vidéo originale.

Depuis plusieurs semaines, les internautes brûlent d'impatience de savoir si Jérôme et Lucile attendaient une petite fille ou un petit garçon. Mais les tourtereaux faisaient durer le suspense. Toutefois, ils ont décidé de briser le silence sur Instagram, en vidéo, jeudi soir. Pour ce faire, le maraîcher et céréalier de 40 ans et la jeune femme de 33 ans ont souhaité jouer la carte de l'originalité.

Une annonce pas comme les autres

On peut découvrir Jérôme et Lucile, avec leur fille Capucine (née en octobre 2021) dans les bras, en train de se diriger vers un tracteur. L'agriculteur monte sur le véhicule, alors que son épouse et sa princesse attendent non loin. Et, au moment de le démarrer, une fumée bleue en est sortie. Les amoureux attendent donc un petit garçon, une nouvelle qui les comble de joie. "On a quelque chose à vous dire. ....1....2...3... c'est un garçon", peut-on lire en légende de la vidéo.