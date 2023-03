Lucile (L'amour est dans le pré) enceinte : événement inattendu pour le couple, la déception est grande

Le conte de fées se poursuit pour Lucile et Jérôme. Les tourtereaux, qui se sont rencontrés lors du tournage de L'amour est dans le pré 2020 (M6), attendent leur deuxième enfant et partagent les joies, mais aussi les peines de cette nouvelle grossesse.

C'est début février que Lucile et Jérôme ont annoncé la belle nouvelle. Un peu plus d'un an après la naissance de leur fille Capucine (née en octobre 2021), ils vont accueillir un nouveau bébé dans leur vie en juillet prochain. Pour l'heure, les internautes ne savent pas encore si la jeune femme de 33 ans attend une petite fille ou un petit garçon. Les parents eux-mêmes n'ont pas la réponse ! Le gynécologue leur avait en effet donné une estimation, qu'ils n'ont pas dévoilée. Mais le 15 mars 2023, ils avaient rendez-vous pour une échographie afin d'avoir la confirmation comme l'ont repéré nos confrères de Gala. C'est ce qu'ils pensaient en tout cas.

Désillusion pour le couple

Alors que Lucile et Jérôme attendaient ce moment avec impatience, ils ont été bien déçus à l'issue du rendez-vous. "On pensait voir davantage, notamment si bébé fille ou bébé garçon", a écrit la future maman en story Instagram dans un premier temps. Puis, déçue, elle a poursuivi : "Mais bébé n'est pas décidé à coopérer !" Le maraîcher et céréalier de 40 ans et sa belle sont donc repartis bredouille, après avoir attendu une heure dans la salle d'attente, plein d'espoir. Les parents de Capucine et les internautes devront donc patienter encore un peu avant d'avoir la réponse tant attendue.

Une fois le sexe du bébé connu, Jérôme avait promis que Lucile et lui allaient faire "un truc un peu spécial" pour l'annoncer. Que de mystères ! En attendant, le couple poursuit sa vie remplie d'amour. Tous deux ont eu un véritable coup de foudre lors du tournage de L'amour est dans le pré. Sans surprise, ils se sont donc rapidement mis ensemble et filent le parfait amour depuis. Il y a un an, ils ont accueilli leur petite Capucine et quelques mois plus tard, ils se sont dit "oui" pour la vie.

Lucile et Jérôme n'ont jamais caché qu'ils souhaitaient avoir un deuxième enfant. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive aussi vite. "C'était un peu inattendu. On voulait un second enfant mais un peu plus tard. C'est donc arrivé un peu plus tôt que prévu mais c'est très bien comme ça", avait confié la jeune femme à Gala en mars dernier.