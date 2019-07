Jessica Alba : Ses tatouages qu'elle regrette, "le cachet de la traînée"

L'ex-star de téléréalité Fanny Maurer, le chanteur Usher, Coeur de Pirate... De nombreuses célébrités partagent une passion pour le tatouage ! Jessica Alba en possède plusieurs et en regrette quelques-uns. L'actrice a même eu recours au laser, sans succès !

C'est à Refinery29 que Jessica Alba s'est confiée. L'actrice de 38 ans a parlé maquillage (son entreprise, Honest, s'est lancée dans les produits de beauté bio) et tatouages avec le site américain. Elle révèle, au sujet de ceux qu'elles possèdent et regrettent : "Je m'en suis fait un quand j'avais 17 ans et je suis très agacée de me l'être fait. Je l'ai passé au laser plusieurs fois et il ne part pas." Ce tattoo représente des fleurs. Jessica Alba le possède à la nuque.

L'autre tatouage regretté, un noeud en bas du dos, Jessica l'appelle "le cachet de la traînée". Ce sentiment ne l'a pas empêchée de s'en offrir d'autres. Au mois de mars, l'artiste Doctor Woo a inscrit les constellations des signes astrologiques de ses trois enfants Honor, Haven et Hayes (11, 7 ans et 1 an et demi).

L'aînée est gémeaux. Sa cadette est lionne. Leur petit frère est capricorne.