Jessica Leidolph défigurée par un léopard : premières nouvelles depuis l'attaque

Le fait divers de Jessica Leidolph a choqué des milliers d'internautes. Le mannequin a été attaquée et défigurée par un léopard lors d'une séance photo. Emmenée d'urgence à l'hôpital, elle donne des nouvelles de son état de santé.

C'est sur Instagram, où elle compte plus de 20 000 followers, que Jessica s'est exprimée. La jeune Allemande y a posté sa première photo depuis l'attaque d'un tigre survenue le mardi 24 août 2021. "Bonjour, je suis toujours à la clinique. Je progresse un peu chaque jour", écrit-elle en légende de sa publication. En commentaire, ses abonnés lui ont adressé leurs voeux de prompt rétablissement.

Depuis le 24 août, Jessica Leidolph reçoit donc des soins à l'hôpital. "Lady Butterfly" (son surnom) y avait été admise de toute urgence après un shooting dans une maison de retraite pour animaux de spectacles dans la ville de Nebra, en Allemagne. La mannequin et activiste était entrée dans un enclos pour léopards. Un des félins, âgé de 16 ans et baptisé Troja, l'a attaquée en lui mordant la joue, l'oreille et la tête avec insistance. Jessica avait perdu connaissance et été transportée de toute urgence à l'hôpital, en hélicoptère.

À l'hôpital, le modèle de charme a appris qu'elle garderait ces cicatrices à vie. La police a ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident. Les autorités se penchent sur le profil du propriétaire de l'animal, une femme répondant au nom de Birgit Stache et âgée de 48 ans. Elle possède le léopard Troja depuis 19 ans et a travaillé pendant 20 ans comme dresseuse d'animaux pour des cirques et des parcs d'attractions.