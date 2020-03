Jessica (Secret Story), accouchement en plein coronavirus : "C'était la panique"

Jessica est sur un petit nuage ! L'ancienne candidate de Secret Story a donné naissance à son deuxième enfant comme elle l'a révélé jeudi 26 mars 2020 sur ses réseaux sociaux en dévoilant une adorable première photo de bébé. Face au torrent de messages reçus, la jolie brune a décidé d'en dire plus sur son accouchement ce vendredi.

Un moment qu'elle qualifie de "magique" mais qui a toutefois été quelque peu perturbé par l'actuelle épidémie de coronavirus. En effet, Jessica confie s'être rendue à l'hôpital le 13 mars dernier pour entamer le travail, "au début du confinement" et au sein d'un établissement "super débordé". "Tout accélérait, tout le monde paniquait, ils étaient moins présents que pour la première fois, et surtout je n'avais jamais les mêmes sages-femmes ou auxiliaires-puéricultrices", précise-t-elle lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés.

Jessica révèle le sexe et le prénom de son deuxième enfant

Heureusement, Jessica a pu malgré tout compter sur le soutien de son mari Zack, le seul à être autorisé à assister à l'accouchement qui s'est déroulé par voie naturelle. Mais qu'à cela ne tienne, tout s'est bien passé pour la jeune femme malgré l'affaiblissement de son bébé "sur les dernières poussées". "La ventouse a été utilisée pour l'aider, mais rien de grave, il est en forme", rassure-t-elle. D'ailleurs, elle en profite même pour dévoiler son sexe et son prénom. Et surprise, il s'agit d'un petit garçon, baptisé Jessym.

Sa fille aînée, Kiyara (bientôt 4 ans), est donc désormais grande soeur pour son plus grand bonheur. D'autant plus que toute la petite famille profite à fond des premiers jours de Jessym. "J'ai beaucoup de chance, je peux être plus présente pour la grande", souligne Jessica.

Toutes nos félicitations à la famille !